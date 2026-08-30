به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۸ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های آمریکا

نیویورک تایمز

چگونه دستور کار سیاسی ترامپ از طریق یک دادگاه فدرال در تگزاس اجرا می‌شود

سال‌ها، دعاوی محافظه‌کار به حوزه انتخابیه قاضی رید اوکانر هجوم می‌آوردند. اکنون، شمال تگزاس به مقصد مورد علاقه وزارت دادگستری تبدیل شده است.

قانون خدمات پستی می‌تواند میلیون‌ها نفر را از رأی دادن از طریق پست منع کند

یک قاضی به طور موقت مانع از آن شد که این آژانس از تحویل برگه‌های رأی در ایالت‌های غیرمطابق با قانون خودداری کند، که می‌تواند به طور نامتناسبی بر دموکرات‌ها و بسیاری از انتخابات میدان نبرد تأثیر بگذارد.

وارش، پس از صحبت‌های تند در مورد تورم، با «وضعیتی بدون برد» در مورد نرخ‌ها مواجه است

کوین‌ام. وارش، رئیس فدرال رزرو، باید به زودی تصمیم بگیرد که آیا در صورت عدم کاهش تورم، حتی اگر خشم رئیس جمهور ترامپ را برانگیزد، نرخ بهره را افزایش دهد یا خیر.

واشنگتن پست

رهبران نظامی به هگزت در مورد تمدید عملیات جنگی علیه ایران هشدار دادند

یک ارزیابی طبقه‌بندی‌شده اخیر توصیه می‌کند که عملیات طولانی‌مدت در مقیاس بزرگ در خاورمیانه، توانایی‌های ایالات متحده را در جا‌های دیگر تضعیف می‌کند.

ترامپ از قیمت‌های پایین شرکت فریدوم فیول تمجید کرد. یکی از تأمین‌کنندگان می‌گوید بهای برخی از بنزین‌ها پرداخت نشده است.

شرکت نفت منسفیلد در دادخواستی مدعی شده است که یک توزیع‌کننده هرگز هزینه بنزینی را که به برخی از جایگاه‌های سوخت فریدوم عرضه شده، پرداخت نکرده است.

سفیر ترامپ در ایتالیا ثروت خود را به رخ می‌کشد و این باعث تفرقه بین ایتالیایی‌ها می‌شود

تیلمان فرتیتا، نواده‌ی مهاجران سیسیلی، با دارایی خالص ۱۱.۱ میلیارد دلار، یکی از ثروتمندترین افرادی است که تاکنون سفیر ایالات متحده شده است

رویترز

امدادگران برای یافتن هزاران مفقود پس از ریزش یخچال طبیعی نپال و چین تلاش می‌کنند

در نپال، تلاش‌های نجات بیشتر بر صد‌ها نفری متمرکز شده است که گمان می‌رود در تونل‌های نیروگاه‌های برق آبی آسیب‌دیده از سیل گرفتار شده‌اند.

بانکی که به دفاع جهانی اختصاص دارد، به دنبال پول بیشتر است

بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری می‌خواهد ۱۱۶ میلیارد دلار برای وام‌دهی کم‌هزینه به دولت‌ها و پیمانکاران برای طرح‌های دفاعی جمع‌آوری کند. بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ هنوز متعهد نشده‌اند.

رئیس جمهور موقت ونزوئلا: توافق انرژی با آمریکا ۲۵ سال اعتبار خواهد داشت

دلسی رودریگز گفت، این توافق افزایش تولید نفت خام به ۱.۵ میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت ونزوئلا بر منابع طبیعی خود را هدف قرار می‌دهد.

آسوشیتدپرس

ادعا‌های مربوط به رأی‌گیری غیرشهروندان، حملات ترامپ به انتخابات میان‌دوره‌ای را تشدید کرده و چالش‌های بالقوه‌ای را در مورد نتایج ایجاد می‌کند.

با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر، هیاهوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و متحدانش در مورد تهدید‌های احتمالی رأی دادن افرادی که شهروند آمریکا نیستند، بلندتر می‌شود.

قاضی حکم داد: ترامپ نمی‌تواند دانشجویان منتقد اسرائیل را اخراج کند

سن خوزه، کالیفرنیا (خبرگزاری آسوشیتدپرس) - یک قاضی فدرال در کالیفرنیا با اشاره به اهمیت متمم اول قانون اساسی، می‌گوید دولت ایالات متحده به طور غیرقانونی منتقدان جنگ اسرائیل در غزه و دیگران را ساکت می‌کند، این اقدام بخشی از تلاش دولت ترامپ برای اخراج افراد غیرشهروندی است که به گفته او در حین ابراز نظرات خود در دانشگاه‌ها اخلال ایجاد کرده‌اند.

آنچه در مورد توافق ترامپ که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را می‌دهد، می‌دانیم

کاخ سفید به جز یک پست در شبکه‌های اجتماعی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چیز زیادی در مورد آنچه او «بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان» در ونزوئلا می‌نامد، نگفته است.

دهیل

جمهوری‌خواهان روی سود سهام میان‌دوره‌ای از MAHA متعلق به رابرت اف. کندی قمار می‌کنند

کمتر از سه ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، سازمان سیاسی اصلی حامی جنبش «آمریکا را دوباره سالم کنیم» (MAHA) به رهبری رابرت اف. کندی جونیور، به سختی توانسته است برای تقویت نامزد‌های جمهوری‌خواه اقدامی انجام دهد.

دادگاه عالی مینه‌سوتا درخواست بازشماری آرای اولیه فرمانداری لیندل را رد کرد

دیوان عالی مینه‌سوتا روز شنبه درخواست مایک لیندل (جمهوری‌خواه)، بنیانگذار MyPillow، برای بازشماری آرای انتخابات مقدماتی فرمانداری این ایالت را رد کرد و عملاً شکست ۱۱ امتیازی را که او قاطعانه به آن اعتراض کرده بود، تأیید کرد.

دموکرات‌ها درباره توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا هشدار دادند: «این یک برد نیست»

دموکرات‌ها از اعلامیه روز جمعه رئیس جمهور ترامپ در مورد توافق جدید برای به دست آوردن کنترل اکثریت بیش از ۶۵ میلیون بشکه نفت ونزوئلا از سوی آمریکا انتقاد کردند.

وال‌استریت ژورنال

نگاهی به طرح ترامپ برای واگذاری بخشی از ثروت نفتی ونزوئلا به پنتاگون

این توافق، ماه‌ها مذاکرات محرمانه برای اعطای حق بهره‌برداری از برخی از بزرگترین ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان به ایالات متحده را به پایان رساند.

وارش از نرخ‌های بالاتر دفاع می‌کند و استاندارد‌ها را برای وضعیت پایدار افزایش می‌دهد

سخنرانی که نگرانی‌ها در مورد جهت‌گیری فدرال رزرو را کاهش داد، تصمیم‌گیری را به داده‌های آتی، از جمله گزارش تورم چند روز قبل از جلسه بعدی مقامات، موکول کرد.

کنگره بالاخره درباره نجات تأمین اجتماعی صحبت می‌کند

بحث‌ها در مورد چگونگی جلوگیری از کاهش خودکار مزایا در تابستان امسال شدت گرفت، اما اقدام عملی همچنان مبهم است.

فاکس نیوز

نیوسام با تهدید به طرح دعوی در دادگاه مواجه شد، زیرا افشاگر از ترامپ برای کمک در مورد رسوایی کلاهبرداری «عظیم» التماس می‌کند

دی‌مایو اظهار داشت که رسوایی کلاهبرداری کالیفرنیا، مینه‌سوتا را به «سوءمدیریت دولتیِ بی‌سابقه» تشبیه می‌کند.

ونزوئلا می‌گوید توافق تاریخی نفتی ترامپ ۱.۵ میلیون بشکه در روز را هدف قرار داده و می‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، این توافق را «پیروزی بزرگی» خواند که می‌تواند نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی به همراه داشته باشد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۸ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه هشت صبح

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روزنامه انیس

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روزنامه اطلاعات روز

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