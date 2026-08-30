به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در نشست خبری پس از بازی دیشب با تمجید از عملکرد شاگردانش در نیمه دوم دیدار برابر فجر شهید سپاسی، تساوی بدون گل در شیراز را عاملی برای دور شدن تیمش از بحران روحی دانست و گفت: همین تک‌امتیاز در خانه حریف می‌تواند در بازی‌های آینده از نظر روحی و روانی به ما کمک کند.

عبدالله ویسی افرود: همان‌طور که روز گذشته گفتم، انتظار یک بازی جان‌دار، تماشاگرپسند و زیبا را داشتم، چرا که هر ۲ تیم برای کسب سه امتیاز وارد زمین شده بودند.

وی ادامه داد: نیمه نخست چندان جان‌دار و جذاب نبود و هر ۲ تیم موقعیت‌هایی داشتند؛ ما شوت زدیم و فجر هم فرصت‌هایی ایجاد کرد، اما نیمه دوم جذاب، دیدنی و تماشایی بود و هر ۲ تیم می‌توانستند به گل برسند.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: در نیمه دوم موقعیت‌های گل ما بیشتر و خطرناک‌تر بود و می‌توانستیم به گل برسیم، اما متاسفانه مانند هفته گذشته که با وجود ۱۰ نفره بودن موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم، در گلزنی موفق نبودیم.

ویسی با اشاره به کسب یک امتیاز در زمین فجر افزود: به هر حال همین تک‌امتیاز در خانه حریف می‌تواند در بازی‌های آینده از نظر روحی و روانی به ما کمک کند.

انتظار داریم VAR اشتباه داوران را کمتر کند

وی در پاسخ به پرسشی درباره صحنه‌های داوری و اعتراض‌هایی که از نیمکت ذوب‌آهن مطرح شد، گفت: من به داوری اعتراض نکردم و اصولا هم نمی‌خواهم درباره داوری اعتراض کنم، اما وقتی VAR وجود دارد، انتظار داریم داوران قاطع، رسا و شفاف تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: دوستانم در تیم گفتند که آن صحنه صددرصد پنالتی بوده، اما حتی VAR هم مورد بررسی قرار نگرفت.

وی اضافه کرد: در بازی گذشته نیز توپ به دست بازیکن حریف برخورد کرد و دست او بالا بود، اما داور گفت خودش تشخیص داده که دست بازیکن حالت تکیه‌گاه داشته است؛ در حالی که به نظر ما این توپ بود که باعث شد دست بازیکن در آن وضعیت قرار بگیرد.

سرمربی ذوب‌آهن تاکید کرد: انتظار داریم وقتی VAR وجود دارد، اشتباهات داوری کمتر شود و خدای نکرده حقی از هیچ تیمی ضایع نشود.

ویسی گفت: به داوران خسته‌نباشید می‌گویم، وقتی بازی را می‌بریم، نمی‌توان گفت همه‌چیز خوب بوده و وقتی نتیجه نمی‌گیریم، داور مقصر است و امیدوارم قضاوت‌ها به شکلی باشد که حق هیچ تیمی ضایع نشود.

دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان در هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر شامگاه شنبه در ورزشگاه پارس شیراز بدون گل مساوی شد