پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اتحاد مقدس همه مردم ایران، آمریکا را ناامید کرد، گفت: هیچ کس در ایران به دنبال جنگ نیست، اما دشمن اگر به ما حمله کند، به آنها امان نمیدهیم و تا آخرین لحظه دشمن را تا آن طرف دنیا تعقیب می کنیم و از ایران و اسلام و آرمان شهیدان دفاع میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : این روزها متعلق به پیامبر (ص) رحمت است، یکی از ویژگیهای پیامبر اسلام بر اساس آیه قرآن حسن خلق است و رمز پیروزی ایشان، محبت با مردم است و شمشیر تیزی است که هر سختی را آسان میکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که در طول سالهای پس از انقلاب رخ داده مقابله استکبار در برابر خواست ملت بزرگ ایران بوده و آمریکا نمی خواهد ملت ایران زندگی خوبی داشته باشند و دوست ندارد نه فقط در ایران در هیچ جای دنیا شهروند درجه یک وجود داشته باشد و آنقدر وقیح است که حتی در جام جهانی هم با زور تأکید میکند کارت قرمز بازیکن آمریکا باید بخشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: بزرگی و افتخار ایران باعث شد آمریکاییها در برابر آن به این جمع بندی برسند که ممکن است اگر با ایران مقابله نشود ایران به یک ابر قدرت تبدیل شود و جهش کند و دلیل برای این قدرت احتمالی ایران وجود دارد، تمدن غنی تاریخیای که به ۱۴۰۰ سال اسلام مرصع شده و ملتی که از نظر توانایی ذهنی جزو اولینها هستند.
حاجی بابایی با بیان اینکه اتحاد مقدس همه ایرانیها آمریکا را در جنگ ناامید کرد گفت: آنها تلاش کردند ایران را تجزیه کنند، چون این ایران بود که با آمیخته شدن با اسلام و خدمات متقابل این اقتدار جهانی را رقم زد و پس از شکست خوردن از ایران و از این مردم در جنگ دوازده روزه ماجراهای دی ماه را تدارک دیدند که باز هم به سد آگاهی ملت برخورد کردند.
نماینده مردم همدان و فامنین تصریح کرد: بعد از این شکستها جنگ اسفند ماه را تدارک دیدند و من در شبی که میدانستم امام خود را از دست دادهایم و مردم هنوز اطلاع نداشتند و با تهدیدات مختلف مواجه بودم ۷۵ دقیقه برای صدا و سیما مسائل را تبیین کردم، البته داغدار امام شهید بودم، اما به شما میگویم رهبری ما امروز، هم امام شهید، هم امام راحل و همان آیت الله سیدمجتبی خامنهای است.
وی تاکید کرد: ما، چون پیروز میدان بودیم آمریکا مجبور به مذاکره شد البته من معتقدم همیشه باید روی سر آمریکا موشک میزدیم و مذاکره میکردیم چون علی الاصول، آمریکا مکّار است. آمریکا تحت هیچ شرایطی نمیخواهد آنچه را ما می گوییم بپذیرد و علی الاصول ما با آمریکا نمیتوانیم تفاهم کنیم و آمریکا ۶۶ روز دیگر تا انتخابات با ما بازی خواهد کرد و ما باید تکلیف خود را با آمریکا روشن کنیم.
حاجی بابایی با اشاره به کارزار جدید انزوای اقتصادی آمریکا گفت: آمریکا در طرحهای قبلی شکست خورده و برای همین طرح جدیدی آورده و ما نباید اجازه دهیم مردم ما را با اقتصاد و سختی معیشت روبهرو کند، آمریکا در جنگ با رزمندگان ما شکست خورده و الان از طریق فضا سازیهای مجازی و خالی کردن دل ملت به دنبال هدف خود است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به پیام مقام معظم رهبری تصریح کرد: تاکید بر وحدت و تلاش صادقانه دولت یک اصل برای ما است و هر سخنی که توسط هر کسی صادر شود و بیانگر ضعف ملت باشد قابل قبول نیست و نباید سخنی بگوییم که دشمنی که نا امید شده دوباره به میدان بیاید، این حرفها رهبری را ناراحت میکند.
حاجی بابایی تأکید کرد: نباید سخن مایوس کننده توسط هیچ کسی بیان شود و مسئولان باید به اندازه ملت بزرگ مبعوث شده ایران شجاع باشند و با وحدت مثل مردم سخن بگویند تا پیروزی بر آمریکا تثبیت شود.
وی ادامه داد: هیچ کس در ایران به دنبال جنگ نیست، اما دشمن اگر به ما حمله کرد، به دشمن امان نمیدهیم و تا آخرین لحظه دشمن را تا آن طرف دنیا تعقیب میکنیم و از ایران و اسلام و آرمان شهیدان دفاع میکنیم.
وی گفت: ملت ایران خونخواه امام شهید هستند این را آمریکا باید بفهمد و این نباید مورد اختلاف باشد و هیچ مشکلی باعث نمیشود ملت ایران از خونخواهی امام شهیدش صرف نظر کند.
نایب رئیس مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در کنار اینها همه تدابیر را باید اندیشید تا اقتصاد مردم درست شود، این مردم حدود شش ماه است در خیابانها هستند و تبعیت مردم از امامین انقلاب مردم را به شرایط مبعوث شدن فرستاد و شما مردم هستید که مسولین را در صراط مستقیم قرار میدهید و این مردم باعث حیرت ترامپ شده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم مردم آمریکا مدیریت مجنون بر کشورشان را خاتمه دهند و مدیریت تخریب انسانیت و قواعد بین المللی را متوقف کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد کار آمریکا تمام است و اگر قرار باشد ما از نفت استفاده نکنیم هیچ کس نباید استفاده کند نه در خلیجفارس و نه دریای عمان، و اگر خط لولهای زده شود ما هم میزنیم و به نفع کشورهای منطقه است آمریکا را از کشورهای خود بیرون کنند و با برادری و محبت و مودت منطقه را مدیریت کنیم.