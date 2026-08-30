سرمربی فجر : با وجود ارائه بازی خوب اما در گلزنی مشکل داریم
سرمربی فجر شهید سپاسی در پایان بازی با ذوب آهن و کسب تساوی بدون گل خانگی از عملکرد فنی شاگردانش ابراز رضایت کرد و تمامکنندگی را مهمترین مشکل تیمش در این دیدار دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رسول خطیبی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نیمه نخست یکی دو موقعیت خوب داشتیم و اصلا به حریف اجازه موقعیتسازی ندادیم.
وی ادامه داد: فوتبال بسیار زیبایی بازی کردیم و چون در زمین خودمان بودیم، برای کسب سه امتیاز وارد زمین شده بودیم.
سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز گفت: میدانستیم ذوبآهن تیمی است که چشم به ضدحملات دارد و به همین دلیل در نیمه دوم با نفراتی که وارد زمین کردیم، سعی داشتیم بازیکنان بیشتری را در فاز تهاجمی داشته باشیم و اگر به نفرات تعویضی نگاه کنید، بیشتر آنها بازیکنان هجومی بودند.
خطیبی ادامه داد: در نیمه دوم موقعیتهایی داشتیم و میتوانستیم به گل برسیم، ذوبآهن هم همانطور که پیشبینی کرده بودیم، در بعضی دقایق از فضاها استفاده کرد و صاحب موقعیت شد، اما در مجموع فکر میکنم ما موقعیتهای زیادی ساختیم.
وی با اشاره به مشکل گلزنی تیمش بیان کرد: مشکلی که همچنان وجود دارد، تمامکنندگی است و من از نظر فوتبالی واقعا از بازیکنانم رضایت دارم و هر کسی که فوتبال را بفهمد و بازی ما را ببیند، متوجه میشود که تیم ما از نظر فوتبالی عملکرد خوبی دارد.
سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز بیان کرد: در چهار بازی گذشته به دلیل شرایط موجود، از دو مهاجم بیشتر استفاده کردیم و همین موضوع باعث شده فشار زیادی روی آنها باشد.
وی ادامه داد: وقتی موقعیتها به گل تبدیل نمیشود، طبیعی است که مقداری استرس ایجاد شود؛ باید در تمرینات بیشتر کار کنیم، از نظر روانی روی بازیکنان تمرکز بیشتری داشته باشیم و مطمئن باشید مشکل گلزنی هم برطرف خواهد شد.
سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز درباره اعتراض برخی هواداران در پایان مسابقه نیز گفت: من خیلی به این مسائل توجه نمیکنم و تمرکزم روی تیم است و اگر تیمم فوتبال بازی نمیکرد، میگفتم بد بازی کردیم؛ ممکن است در آینده هم چنین اتفاقی بیفتد و همیشه قرار نیست تیم من مقابل همه تیمها برتر باشد.
خطیبی افزود: امروز واقعا فوتبال بازی کردیم و از عملکرد تیمم راضی هستم و طبیعی است که از نگرفتن سه امتیاز ناراحت باشم، اما تمرکزم را روی مسائل فنی میگذارم.
وی با اشاره به رضایت خود از عملکرد بازیکنان گفت: به نظر من امروز یکی از بهترین نمایشهای فجر را در لیگ شاهد بودیم و قطعا ایرادهایی داریم و باید بیشتر تمرین کنیم، اما از نظر فوتبالی عملکرد تیم بسیار خوب بود و مقابل یکی از تیمهای خوب لیگ، یک امتیاز گرفتیم.