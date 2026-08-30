به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کریم باقری پس از برتری ۳ بر صفر پرسپولیس مقابل ملوان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، درباره غیبت مهدی تارتار، در نشست خبری اظهار داشت: تارتار به دلیل افت فشار نتوانست در نشست حاضر شود و از این بابت عذرخواهی کرد. امروز هر دو تیم تلاش کردند فوتبال بازی کنند و به مازیار زارع بابت تیمی که ساخته تبریک می‌گویم. ملوان تیم جوانی است و با توجه به اینکه دیرتر شکل گرفته، طبیعی است که هنوز به هماهنگی کامل نرسیده باشد.

مربی پرسپولیس افزود: پرسپولیس نسبت به مسابقه قبل نمایش بهتری داشت و در ورزشگاه خانگی و مقابل هواداران توانستیم سه امتیاز را به دست بیاوریم. این پیروزی از نظر روحی نیز برای تیم مهم بود و حالا با شرایط بهتری برای مسابقه بعد آماده می‌شویم.

وی درباره تفاوت عملکرد پرسپولیس در این دیدار با بازی مقابل تراکتور، گفت: بازیکنان به دلیل نتیجه مسابقه گذشته انگیزه زیادی برای جبران داشتند. ملوان هم تیم جوانی است و نباید عملکرد خوب پرسپولیس را صرفاً به شرایط حریف نسبت داد. ما امروز فوتبال بهتری ارائه کردیم و تغییراتی که در ترکیب ایجاد شد نیز جواب داد.

باقری درباره اشتباه دانیال ایری، افزود: اشتباه بخشی از فوتبال است و بازیکنان جوان ممکن است در چنین موقعیت‌هایی دچار اشتباه شوند. ایری بازیکن توانمندی است و مطمئن هستم با ادامه کار و کسب تجربه، عملکرد بهتری خواهد داشت. مهم این است که بازیکن از اشتباه خود درس بگیرد و آن را در مسابقات مهم دوباره تکرار نکند.

مربی پرسپولیس در واکنش به انتقاد‌های هواداران پس از شکست مقابل تراکتور، گفت: بخش زیادی از کادر فنی و بازیکنان نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند و طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی کامل به زمان نیاز داشته باشند. هواداران نقش مهمی در این مسیر دارند و امیدوارم حمایت خود را از کل تیم ادامه دهند. پرسپولیس به یک بازیکن خاص وابسته نیست و همه نفرات برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.

وی افزود: چه ارونوف در ترکیب باشد و چه علیپور یا هر بازیکن دیگری، همه زیر نام پرسپولیس بازی می‌کنند. هواداران باید صبور باشند و اجازه دهند تیم مسیر خود را طی کند. بازیکنان خوبی در اختیار داریم و با ادامه حمایت‌ها می‌توانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

باقری درباره وضعیت اوستون ارونوف گفت: او بازیکن باکیفیتی است، اما کمی دیر به جمع تیم اضافه شد و کادر فنی در حال رساندن او به شرایط مطلوب است. این موضوع تنها درباره ارونوف نیست و سایر بازیکنان نیز برای رسیدن به بهترین فرم نیاز به زمان دارند. انتظار ما از هواداران این است که چه در ورزشگاه و چه در فضای مجازی، از پرسپولیس حمایت کنند.

مربی پرسپولیس در پایان درباره اختلاف باشگاه‌ها و تیم امید برای در اختیار گذاشتن بازیکنان، افزود: باشگاه‌ها برای بازیکنان هزینه کرده‌اند و طبیعی است که تمایل داشته باشند آنها را در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر، تیم امید نیز برای حضور در مسابقاتش به نفرات نیاز دارد. باید میان دو طرف هماهنگی ایجاد شود تا هیچ‌کدام آسیب نبینند. اگر طبق قانون تعداد مشخصی از بازیکنان یک تیم در اختیار تیم امید قرار بگیرند، شرایط مسابقات باشگاهی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و باید برای آن از قبل برنامه‌ریزی شود.