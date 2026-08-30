به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با باشاره به از عصر امروز تا عصر فردا، بارش و رگبار پراکنده و رعد و برق در استان داریم گفت: از عصر فردا دوشنبه تا پنجشنبه همراه با کاهش نسبی دما، ناپایداری‌ها نیز بیشتر می‌شود و در مناطق بیشتری از مازندران شاهد بارندگی خواهیم بود.

تاکامی افزود: از عصر پنجشنبه از ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و جمعه نیز شاهد جوی آرام همراه با افزایش دما در استان خواهیم بود.

او گفت: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

به گفته تاکامی اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ درجه سانتیگراد بود و ساری و قراخیل قائمشهر با ۳۳ درجه سانتیگراد و دلیر چالوس با ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.