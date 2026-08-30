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فرمانده سپاه شهرستان بهارستان، از خاتمه رزمایش «پیامبر اعظم» همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) خبر داد و این رزمایش را گامی در جهت تقویت همدلی و مشارکت مردمی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاسدار مصطفی شیبانی گفت: این رزمایش که از ابتدای شهریورماه با محورهای خدمت، وحدت و اقتدار و با مشارکت پایگاههای بسیج، اقشار مختلف بسیج و شورای تحول محلات برگزار شد، با هدف خدمترسانی و تقویت همدلی و مشارکت مردمی به ایستگاه پایانی رسید.
فرمانده سپاه شهرستان بهارستان همچنین از برگزاری مسابقات سراسری «میدانیار» در اجتماع شبانه میادین با حضور گروههای مردمی در سه بخش گلستان، نسیمشهر و صالحیه خبر داد.
سرهنگ شیبانی با اشاره به محورهای این مسابقات شامل آشنایی با انواع سلاح، امداد و نجات، فعالیتهای ویژه فرهنگی و «رسانه در میدان»، حضور فعال گروههای مردمی را ارزشمند دانست و تأکید کرد: حضور و مشارکت مردم در شرایط کنونی کشور و در برابر تهدیدهای دشمنان، نشانهای از وحدت، اقتدار و هوشیاری ملت است و نقشی دشمنشکن دارد.