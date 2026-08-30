معاون استاندار خراسان رضوی: ضرورت تدوین اطلس مدیریتی هر شهرستان
تدوین اطلس مدیریتی به مثابه نقشه جامع هر شهرستان خراسان رضوی اقدامی ضروری است که میتواند مبنای برنامهریزی مدیران قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی دیشب در نشست شورای اداری سبزوار گفت: مدیران بایستی آمار و دادههای حوزه کاری خود را در قالب سامانه جمعآوری اطلاعات به روزرسانی کنند، چراکه ارائه آمار اشتباه بودجهها را هدر میدهد.
علیرضا قامتی افزود: جنگهای تحمیلی اخیر موقعیت «سوق الجیشی» جمهوری اسلامی را بیش از گذشته عیان و آشکار کرد و اتفاقاتی که در کشور رخ داد همه دنیا را تحت تاثیر قرار داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با قدردانی از حضور مردم در صحنه و حمایت از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی گفت: این جایگاه و موقعیت خاص جغرافیایی ایران چشم طمع را به کشور بیشتر و حفظ و صیانت این مرز وبوم را دشوار نموده که مستلزم درایت، کیاست، دانش و اعتمادی بیشتری است.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در خراسان رضوی افزود: در قالب نهضت مدرسهسازی در یک سال اخیر سه هزار کلاس درس جدید در استان ساخته وآماده بهره برداری شد که تا پایان سال این آمار به چهارهزار کلاس افزایش مییابد.
قامتی اظهار کرد: همچنین با اختصاص ۵۴۰ دستگاه، ۲۰ درصد به ماشین آلات عمرانی و خدماتی شهری و روستایی استان خراسان رضوی افزوده شده است.
بهره برداری از ۸۰ طرح عمرانی در هفته دولت در سبزوار
فرماندار سبزوار نیز در این مراسم گفت: در یک سال اخیر در شهرستان سبزوار علاوه بر بهره برداری از ۸۰ طرح عمرانی هفته دولت با اعتبار سه و نیم همت، آغاز روند اتصال راه آهن سبزوار به شبکه سراسری و سرعت عمل در تکمیل ایستگاه آن محقق شده است.
حامد قربانی افزود: همچنین در حوزه ساماندهی راههای مواصلاتی شاهد نهضت آسفالت در راههای ارتباطی اصلی و روستایی بودهایم که آسفالت ۹۰ کیلومتر از راههای ارتباطی بخش روداب با مشارکت مردم و کمکهای دولت و نیز ۲۵ کیلومتر از طرح دو بانده شده جاده سبزوار-جوین- اسفراین در حال اجرا و در مرحله بهره برداری قرار دارد.
فرماندار سبزوار تصریح کرد: در بخش کشاورزی اولین مجوز شهرک آبزی پروری (ماهیان خاویاری) شرق کشور با ظرفیت کالشور با ایجاد بیش از ۶۰۰ فرصت شغلی دریافت شده و نیز با ساخت مرکز پرتو محصولات کشاورزی به عنوان بستری مناسب برای افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این منطقه فراهم میشود.
وی ادامه داد: در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن نیز گشایشهای خوبی صورت گرفته چنانچه بخش زیادی از مشکلات سایت شهید موحدنیا، سایتهای ۲۱ و ۱۱۴ هکتاری و نیز اراضی سجادشهر برطرف شده است و نیز زیرساختهای مخابراتی بهبود یافته هر چند با رسیدن به شاخصها فاصله داریم.
قربانی گفت: در ارتباط با شهرکهای صنعتی علاوه بر واگذاری زمینهای کوچک مقیاس برای اجرای طرحهای تولیدی به دانش آموختگان و شرکتهای فناور، مراحل ساخت شهرک صنعتی شماره سه در دست پیگیری و نیز اولین گام راه اندازی شهرک فرآوری معدنی روداب برداشته شده است.