همزمان با هفته وحدت، مراسم جشن میلاد پیام‌آور نور و رحمت، حضرت محمدمصطفی (ص) و امام جعفرصادق (ع) با حضور مسلمانان اهل تسنن و تشیع در پایتخت و دیگر مناطق مسلمان‌نشین روسیه در حال برگزاری است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مرکز اسلامی مسکو، مسجد خاتم‌الانبیاء سفارت جمهوری اسلامی ایران، حسینیه حضرت فاطمه‌زهرا (س)، مسجد جامع پایتخت و ده‌ها مسجد در مناطق مختلف روسیه به‌ویژه در جمهوری‌های مسلمان‌نشین جنوب این کشور، صحنه برپایی مراسم جشن و سرور بمناسبت هفته وحدت است.

در مرکز اسلامی مسکو، صد‌ها تن از مسلمانان شیعه و سنی با حضور در مراسم جشن هفته وحدت، همبستگی و اتحاد دنیای اسلام را تنها راه پیروزی در مقابل جبهه ظلم و کفر و استکبار دانستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بخت‌آور رئیس مرکز اسلامی مسکو، شیخ کفاح محمد مفتی اهل سنت ولگاگراد و افشین پرچی‌زاده معاون سفیر کشورمان در روسیه در سخنانی بر ضرورت حفظ انسجام دنیای اسلام تاکید کردند.

شیخ کفاح محمد مفتی اهل سنت ولگاگراد گفت: وحدت یک ضرورت بسیار مهم، به‌ویژه در شرایط امروز جهان است.

وی افزود: دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکای مستکبر و صهیونیست‌های جنایتکار برای مسلمانان نقشه‌های پلیدی کشیده‌اند، از این‌رو برای خنثی‌کردن توطئه‌ها، لازم است مسلمانان با پیروی از قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر رحمت، همبستگی و اتحاد خود را حفظ کنند.

مفتی اهل سنت ولگاگراد با بیان اینکه کشور‌های اسلامی نباید در دام استکبار و صهیونیسم قرار بگیرند، تاکید کرد: دولت‌های اسلامی منطقه نباید اجازه دهند از آب و خاک و امکانات آنها علیه کشور مسلمان دیگری استفاده شود.

مائیس قربانوف عضو هیئت مشاوران رئیس جمهور روسیه نیز گفت: در شرایط کنونی، تفکر و اندیشیدن ما را به این نتیجه می‌رساند که تنها راه نجات ما، متحد و یکپارچه بودن است.

وی تصریح کرد: پس از آنکه ایران بر آمریکا و اسرائیل پیروز شد، طبیعی بود که تمام آزادیخواهان و مسلمانان جهان از این موضوع خوشحال شوند زیرا مسلمانان سرانجام توانستند در برابر صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و نظام سلطه ایستادگی و مقاومت کنند.

قربانوف افزود: من بر این باورم که اگر مسلمانان متحد شوند، این اتحاد به پیروزی حتمی بر غاصبان و متجاوزان منجر خواهد شد.