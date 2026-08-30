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یکصد و هشتاد و دومین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص)، با حضور گسترده شهروندان در شهر گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار شهر گلستان با حضور در پارک محدوده میدان امام خامنهای، این شب فرخنده را جشن گرفتند و بر تداوم وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، وحدت ملت، اقتدارآفرینی، حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با فتنهانگیزی دشمنان را از مهمترین دستاوردهای اجتماعات مردمی شش ماه گذشته عنوان کردند و «حفظ وحدت» را مهمترین اولویت جامعه در شرایط کنونی دانستند.