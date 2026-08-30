یکصد و هشتاد و دومین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص)، با حضور گسترده شهروندان در شهر گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهر گلستان با حضور در پارک محدوده میدان امام خامنه‌ای، این شب فرخنده را جشن گرفتند و بر تداوم وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، وحدت ملت، اقتدارآفرینی، حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با فتنه‌انگیزی دشمنان را از مهم‌ترین دستاورد‌های اجتماعات مردمی شش ماه گذشته عنوان کردند و «حفظ وحدت» را مهم‌ترین اولویت جامعه در شرایط کنونی دانستند.