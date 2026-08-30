رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی از رونمایی از طرح نوآورانه وقف شهید سلیمانی برای توسعه و بازسازی حرم‌ها و عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،علی داداش زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته وقف اظهار کرد:طرح نوآورانه وقف شهید سلیمانی می‌تواند چشم انداز تازه‌ای در توسعه و عمران حرم‌های مطهر ایجاد کند.

وی با تبیین جایگاه والای وقف در معارف شیعی، این سنت حسنه را نه صرف یک عمل خیر، بلکه سرمایه گذاری جاودانه برای حیات اخروی و تداوم بخش فرهنگ ایثار و خدمت دانست و اظهار کرد: وقف در مسیر اهل بیت (ع)، عالی‌ترین مصداق تعهد قلبی و پیوند عملی با حریم ملکوتی ائمه اطهار است که زمینه ساز توسعه حرم‌ها و بارگاه‌های نورانی می‌شود.

وی تشریح کرد: در این طرح انعطاف پذیر و مردم پسند، واقفان گرانقدر می‌توانند ملک، مغازه، باغ یا زمین خود را به صورت موقت (چندساله) یا به صورت جزئی (مثلاً یک دانگ از ۶ دانگ) وقف کنند و خود نیز عهده دار تولیت آن باقی بمانند.

وی ادامه داد: این نوآوری، گامی م,ثر در جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی و روان سازی مسیر توسعه و بازسازی حرم‌های شریف است.

داداش زاده از همت والای عاشقان اهل بیت در شهرستان‌های مختلف، از ثبت وقف‌های ارزشمند در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: این وقف‌ها جلوه‌ای از عزم ملی برای عمران و آبادانی حرمهاست.

وی گفت: امسال تاکنون در آذربایجان شرقی ۴۰۰ اصله درخت مثمر و غیرمثمر، یک باب ساختمان دوطبقه اداری، یک قطعه زمین زراعی و دو قطعه زمین مسکونی توسط خیرین نیک اندیش در شهرستان‌های مختلف وقف شده است.

وی افزود: آذربایجان شرقی بستری نوین برای توسعه فضا‌های پیرامونی و طرح‌های عمرانی حرم‌ها فراهم آورده است.

داداش زاده همچنین با دعوت از عموم مردم ولایتمدار و عاشقان ساحت قدسی اهلبیت (ع)، خاطرنشان کرد: همه هموطنان می‌توانند با مراجعه به دفاتر ستادتوسعه و بازسازی عتبات عالیات در مرکز استان و شهرستان ها، در این پویش شرکت کرده و سهمی هرچند کوچک در توسعه فیزیکی، زیرساختی و معنوی بارگاه‌های ملکوتی ائمه اطهار (ع) داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت‌های مردمی، محور اصلی تمام طرح‌های توسعه و بازسازی حرمه است، افزود: این همراهی‌های ارزشمند، نه تنها به آبادانی حرم‌ها می‌انجامد، بلکه موجب اعتلای معنویت، همبستگی دینی و ترویج فرهنگ وقف در مسیر قرب الهی خواهد شد.