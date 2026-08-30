تیم فجر شهید سپاسی شیراز به مصاف میهمان خود تیم ذوب آهن اصفهان رفت و در پایان با تساوی بدون گل متوقف شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ازهفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، تیم فجرشهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۹ دیشب در ورزشگاه پارس با قضاوت میثم عباسپور به مصاف میهمان خود تیم ذوب آهن اصفهان رفت و در پایان با تساوی بدون گل متوقف شد . فجر با این تساوی ۶ امتیازی شد و در مکان هفتم جدول مسابقات قرار گرفت .

زردپوشان شیرازی در هفته پنجم پنج شنبه دوازدهم شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز میزبان تیم مس شهر بابک خواهند بود .