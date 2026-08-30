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در سفر یکروزه، رئیس کل دادگستری استان تهران، به شهرستانهای قرچک و ورامین، از تالاب بندعلیخان بازدید کرد و در جریان مسائل و چالشهای مرتبط با حقابه این تالاب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی در حاشیه این بازدید گفت: توضیحات و گزارشهای ارائهشده از سوی مسئولان و کارشناسان باید بهصورت دقیق بررسی شود و پس از مطالعه گزارشهای کارشناسی و علمی، موضوع در یک جلسه هماهنگی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تصمیمگیری درباره مسائل مرتبط با تالاب باید بر اساس مطالعات علمی، وضعیت موجود و مقررات انجام شود تا حقوق هیچیک از استانهای مرتبط تضییع نشود و مردم، کشاورزان و دامداران منطقه نیز متضرر نشوند.
عتباتی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان دو استان گفت: باید با بررسی دقیق ابعاد موضوع و ایجاد هماهنگی میان مجموعههای قضایی و اجرایی، به راهکاری برسیم که ضمن صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط زیست، منافع مردم مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پس از دریافت و بررسی گزارشهای جامع، جلسهای برای هماهنگی و تصمیمگیری برگزار خواهیم کرد تا موضوع بر مبنای کار کارشناسی و با در نظر گرفتن حقوق همه ذینفعان دنبال شود.