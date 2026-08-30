در هفدهم ربیع الاول، همزمان با میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و حضرت امام صادق (ع)، حرم رضوی نورباران و گلباران است.

مشهدالرضا، گلباران میلاد پیامبر رحمت و مهربانی و امام جعفر صادق(ع)

مشهدالرضا، گلباران میلاد پیامبر رحمت و مهربانی و امام جعفر صادق(ع)

خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، زائران و مجاوران بارگاه رضوی، از دور و نزدیک از صبح امروز به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) مشرف میشوند تا این اعیاد فرخنده را به محضر امام مهربانیها تبریک بگویند و به یمن این شادمانی استجابت دعاهایشان و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج) را از حضرت حق طلب میکنند.

ویژه برنامه میلاد، ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه هشتم شهریورماه با حضور تولیت آستان قدس رضوی در تالار ولایت حرم رضوی برگزار می‌شود.

مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی در مدح و منقبت پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و شعرخوانی آئینی و اجرای سرود و هم خوانی از جمله برنامه‌های این مراسم است.