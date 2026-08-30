

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر حسین سیمایی صراف در گزارش به مردم درباره عملکرد دوساله این وزارتخانه گفت: بازگشت استادان یک موضوع زمان‌بر بود؛ چرا که فرآیند استخدام، قطع رابطه استخدامی طولانی و پیچیده است.

سیمایی افزود: به هرروی، آن را شروع کردیم و این امر منجر به بازگشت برخی شایستگان شد. متاسفانه برخی از این اساتید از کشور خارج شده بودند و ما نتوانستیم از حضورشان استفاده کنیم. دستور رئیس‌جمهور برای بازگشت این افراد یک اقدام اعتماد‌ساز بود. فرمانی بود برای همان اصل کرامت انسانی.





دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشت دانشگاهیانِ اخراجی در راستای رویکرد کرامت‌محور دولت بود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وقتی کار را در وزارت علوم شروع کردیم، هنوز التهابات سال ۱۴۰۱ و پیامدهایش وجود داشت. شکلی از بی‌اعتمادی بین دانشگاه و دولت یا حاکمیت وجود داشت.

وی گفت: اولین کاری که به ذهن ما رسید این بود که جهت‌گیری‌های خود را برای دانشگاهیان روشن کنیم. این جهت‌گیری‌ها شامل اعتقاد و باور به کرامت دانشگاهیان بود. کرامت استاد، دانشجو و کارمند. این جهت‌گیری‌ها شامل عدالت و همچنین مسئولیت اجتماعی بود.

دستوری که رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویانی که به‌دلایل سیاسی اخراج شدند، کار ما را بسیار پیش برد. ما کار را بسیار حقوقی شروع کردیم. پرونده به پرونده رسیدگی کردیم. راه‌حل حقوقی را طی کردیم که منجر به آرامش و اعتماد شد. زیرا فقط کسانی که محروم و محکوم شده بودند، درگیر ماجرا نبودند. دانشجویان به‌یکدیگر دل‌بسته و هم‌بسته هستند.



حدود ۴۰۰ دانشجو و ۱۰۰ استاد دانشگاه را بازگرداندیم

سیمایی صراف گفت: آماری که من دارم این است که حدود ۴۰۰ دانشجو به‌نحوی بازگشتند. یک خطایی که در پرونده‌های که در پرونده‌های انضباطی دانشجویان صورت گرفت، این بود که مثلا به یک دانشجو سه ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات داده بودند. یعنی فرض کنید برای مقطع کارشناسی که ۸ ترمه است، دانشجویی که ۷ ترم خوانده است، عملا اخراج می‌شد. نامش اخراج نبود، اما این فرآیند رندانه منجر به اخراج دانشجویان می‌شد. برای استادان دانشگاه هم همین موضوع تکرار شد. به این معنا ما حدود ۱۰۰ استاد دانشگاه را بازگرداندیم.

حراست در گذشته چهره خشنی از خود ساخته بود / وظیفه حراست صیانت از استاد و دانشجو است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره وظیفه حراست در دانشگاه نیز افزود: صیانت از استاد و دانشجو وظیفه حراست در دانشگاه است.به گفته سیمایی, حراست نیامده که نقش داروغه، قاضی، دادستان و پلیس را ایفا بکند. حراست‌ها در گذشته در برخی حوادث دانشجویی چهره خشنی از خود ساخته بودند. به نظر می‌رسد که چهره امروزی حراست در ذهن دانشجو مثبت‌ و موجه‌تر شده است. این برای خود کارکنان حراست هم خوب است.



در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، شاخص مسئولیت اجتماعی را هم در نظر می‌گیریم

سیمایی صراف افزود: یکی دیگر از گفتمان‌ها در دولت چهاردهم، مسئولیت اجتماعی است. در رتبه‌بندی دانشگاه این شاخص را لحاظ کردیم. ممکن است یک دانشگاه سطح یک ما، از نظر مسئولیت اجتماعی ضعیف باشد یا برعکس. ما در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی یک آیین‌نامه و دبیرخانه تدوین و راه‌اندازی کردیم به نام نشان مسئولیت اجتماعی! می‌خواهیم به استادانی که به این وظیفه عمل می‌کنند، یک نشان افتخار و البته برخی مزایا بدهیم.



