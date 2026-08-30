به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ کامران حسنوند گفت:: در پی وقوع سرقت گردو از باغ های شهرستان سلسله، رسیدگی به موضوع و شناسایی عوامل این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سلسله افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی، مخفیگاه دو سارق و دو مالخر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت آنان، یک‌ونیم تن گردوی سرقتی کشف کردند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به اینکه در این عملیات، دو واحد صنفی متخلف مهر و موم شد، بیان کرد: متهمان با مستندات پلیس به سرقت گردو از باغ‌های شهرستان سلسله اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی سلسله ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان محصولات کشاورزی،افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده ی مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی این شهرستان شدند.