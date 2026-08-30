به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران»، شبکه رادیویی فرهنگ با پخش برنامه های به معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و هنری، مفاخر، میراث تاریخی و جلوه‌های اجتماعی استان قزوین می پردازد.

در این ویژه‌برنامه‌ها، برنامه «صبح به وقت فرهنگ» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۶ تا ۸:۳۰ صبح، با رویکردی متناسب با رویداد «ایران جان، قزوین ایران» پخش می شود و در بخش‌های مختلف، به بازتاب حال‌وهوای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری قزوین می‌پردازد.

برنامه «بنیان فردا» نیز هر روز به‌جز پنجشنبه و جمعه، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح، با نگاهی ویژه به موضوعات، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی استان قزوین، همراه مخاطبان خواهد بود.

مجله ادبی «ققنوس» ساعت ۱۵ با نگاهی به رویدادها، چهره‌ها و جریان‌های ادبی قزوین، بخش‌هایی را به موضوعات مرتبط با «ایران جان؛ قزوین ایران» اختصاص می‌دهد.

«مستند فرهنگ» نیز در این ایام با معرفی مفاخر فرهنگی و هنری استان قزوین، مخاطبان را با چهره‌های اثرگذار این خطه آشنا می‌کند.

برنامه «هفت اقلیم» از شنبه هفتم تا سه‌شنبه دهم شهریور، ساعت ۲۰، به صورت زنده از مرکز قزوین و با اجرای مشترک رادیو فرهنگ و مرکز صداوسیمای قزوین پخش می شود. محمدعلی مومنی اجرای این برنامه را برعهده دارد و بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری، جلوه‌های تاریخی و ظرفیت‌های این استان را روایت می‌کند.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، «هفت کوچه» نیز پنجشنبه و جمعه با اجرای مشترک رادیو فرهنگ و مرکز قزوین، به صورت ویژه به رویداد «ایران جان، قزوین ایران» می‌پردازد. این برنامه با واکاوی فرهنگ عامه، آیین‌ها، روایت‌ها، ظرفیت‌های بومی و میراث ناملموس قزوین، مخاطبان را به سفری شنیدنی در کوچه‌پس‌کوچه‌های فرهنگ این استان دعوت می‌کند.

رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران» با شعار «خط خوش تاریخ، قلعه ایستادگی» از شنبه هفتم شهریور آغاز می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی استان قزوین است.

همزمان با میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، رادیو صبا با ویژه‌برنامه «والاتبار» ضمن ایجاد فضایی شاد و عیدانه، به بازخوانی ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اکرم (ص) و تأثیر آن در زندگی امروز می‌پردازد.

محور اصلی برنامه با الهام از آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران طراحی شده است، آیه‌ای که در آن می‌توان ویژگی‌هایی همچون رحمت و مهربانی، نرم‌خویی، عفو و بخشش، طلب مغفرت برای خطاکاران، مشورت و هم‌فکری و قاطعیت در تصمیم‌گیری همراه با توکل را مورد توجه قرار داد.

در این برنامه از مهمانان مختلف، از جمله بازیگران و خوانندگان، درباره این ویژگی اخلاقی و تجربه شخصی آنها از تأثیر نرم‌خویی در روابط و زندگی‌شان سوال می شود و هدف این است که مفاهیم اخلاقی را از قالب مباحث صرفاً مناسبتی خارج کرده و به تجربه‌هایی ملموس و قابل لمس برای مخاطب تبدیل کرد.

‌یکی از بخش‌های برنامه «والاتبار»، ارتباط با شهر‌های مختلف و شنیدن حال‌وهوای جشن‌های میلاد پیامبر (ص) در نقاط گوناگون کشور است. این برنامه تلاش می کند مخاطب را با سیره و اخلاق پیامبر مهربانی آشنا کند و نشان دهد ویژگی‌هایی مانند نرم‌خویی و مهربانی چگونه می‌توانند در زندگی اجتماعی و فردی امروز نیز راهگشا باشند.

«والاتبار» امروز ساعت ۹ صبح به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و با اجرای مهدی مجنونی و حمید پارسا از رادیو صبا پخش می‌شود.

ویژه برنامه «سلام بر پیامبر» امروز از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰، با اجرای مجتبی حیدری و تهیه‌کنندگی محمدرضا پاکزادیان از رادیو تهران پخش می‌شود.

برنامه‌ای که با محوریت اخلاق محمدی تلاش دارد مفاهیم اخلاقی و اجتماعی سیره پیامبر اکرم (ص) را از فضای صرفاً مناسبتی خارج کرده و به زندگی روزمره مردم پیوند بزند.

یکی از ویژگی‌های برنامه، مشارکت مخاطبان است. این برنامه تلاش دارد صدای مردم را درباره اخلاق، مهربانی و رفتار اجتماعی بشنود و ببیند شهروندان تهرانی از نگاه خودشان، اخلاق محمدی را چگونه تعریف و تجربه می‌کنند.

«سلام بر پیامبر» تلاش می‌کند فضایی صمیمی، امیدبخش و در عین حال محتوایی داشته باشد، برنامه‌ای که هم حال‌وهوای میلاد پیامبر (ص) را منتقل کند و هم مخاطب را به یک مکث کوتاه درباره رفتار خودش با دیگران دعوت کند.