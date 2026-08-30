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نشریه وال استریت ژورنال گزارش داد که آمریکا ممکن است به دلیل کمبود کود در آستانه بحران غذایی قرار گرفته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جف استیر مشاور موسسه هارتلند به نشریه وال استریت ژورنال گفت که عرضه جهانی کود شیمیایی اکنون در دست دشمنان آمریکا متمرکز شده است.
او ادامه داد: چین، روسیه و ایران بازار جهانی کود را کنترل میکنند. این میتواند منجر به افزایش شدید قیمت مواد غذایی شود.
این کارشناس به سه عامل ایجاد بحران غذا در آمریکا اشاره و ادعا کرد که جنگ در اوکراین، کنترل ایران بر تنگه هرمز و نقش ادعایی چین در بازار جهانی کود این سه عامل هستند.
استیر توضیح داد که وضع کود و غذا در آمریکا در آشفتهترین حالت خود قرار دارد.
این کارشناس افزود که دولت آمریکا باید زنجیره تأمین کود داخلی را تقویت کرده و تولید نفت و گاز داخلی را افزایش دهد.
او گفت: گاز طبیعی یک ماده اولیه حیاتی برای کودهای نیتروژنی است و پالایش نفت و گاز مقدار قابل توجهی گوگرد تولید میکند که برای کودهای فسفاته ضروری است. امنیت انرژی و امنیت غذایی جداییناپذیرند.
روزنامه ایندیپندنت هم در گزارشی نوشت آثار اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و امنیت غذایی میلیونها نفر را تهدید میکند.
روزنامه فایننشال تایمز هم نوشت که جنگ علیه ایران و افزایش شدید هزینهها غله کاران آمریکایی را با بدترین بحران دهههای اخیر روبهرو ساخته است.
این روزنامه اقتصادی نوشت که کشاورزان منطقه موسوم به "کمربند ذرت" واقع در غرب میانه آمریکا بر این باورند که با بدترین بحران ۴۰ سال گذشته روبهرو هستند، زیرا بهای کود و سوخت پس از جنگ آمریکا علیه ایران سر به فلک کشیده و تولیدکنندگان غلات را به آستانه ورشکستگی کشانده است.
در ادامه گزارش این رسانه انگلیسی آمده است: این فشارهای فزاینده، جدیدترین نشانه از پیامدهای جنگ ۶ ماهه خاورمیانه در قلب آمریکا آن هم پیش از انتخابات میاندورهای و تعیین تکلیف حزب حاکم در کنگره خواهد بود.
افزایش شدید قیمت سوخت و کود در حالی روی داده که کشاورزان آمریکایی سالهاست که با افت قیمت غلات و کاهش درآمد دست و پنجه نرم میکنند.