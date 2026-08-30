به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نتایج جدیدترین نظرسنجی در فرانسه نشان می‌دهد مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی، بدون توجه به اینکه رقیبش در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ چه کسی باشد، شانس بالایی برای پیروزی دارد؛ انتخاباتی که امانوئل ماکرون در آن شرکت نخواهد کرد، چون طبق قانون اساسی اجازه نامزدی برای سومین دوره متوالی را نخواهد داشت.

نتایج نظرسنجی مؤسسه «الاب» برای شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام و نشریه «لا تریبون دیمانش» نشان می‌دهند مارین لوپن، نامزد حزب اجتماع ملی، در تمامی سناریو‌های محتمل برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه پیروز خواهد شد.

بر اساس این نظرسنجی که بین ۲۶ تا ۲۸ اوت (۵ تا ۷ شهریور) به صورت آنلاین و با مشارکت هزار و پانصد شهروند بزرگسال فرانسوی انجام شده، ۵۲.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند در صورت رویارویی لوپن با ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین و نامزد حزب میانه‌روی «افق‌ها»، در دور دوم به لوپن رأی خواهند داد.

فیلیپ در حال حاضر محتمل‌ترین گزینه برای راهیابی به دور دوم در برابر نامزد اجتماع ملی و همچنین جدی‌ترین رقیب برای شکست او به شمار می‌رود.

در سناریو‌های دیگر، اختلاف آرای لوپن با رقبای احتمالی حتی بیشتر نیز می‌شود. بر پایه این نظرسنجی، لوپن در صورت رقابت با گابریل آتال، نخست‌وزیر پیشین و نامزد حزب «رنسانس»، یا رافائل گلوکسمن، رهبر حزب چپ‌میانه «میدان عمومی»، ۵۷ درصد آرا را به دست خواهد آورد.

همچنین در صورت رویارویی با ژان‌لوک ملانشون، نامزد حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، لوپن می‌تواند ۶۹.۵ درصد آرا را از آن خود کند.

این نظرسنجی هم‌چنین نشان می‌دهد لوپن در دور اول انتخابات نیز پیشتاز است. کارشناسان مؤسسه الاب شش سناریوی متفاوت با ترکیب‌های گوناگون از نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی را بررسی کرده‌اند که در تمامی آنها لوپن با کسب ۳۴ تا ۳۵.۵ درصد آرا در جایگاه نخست قرار می‌گیرد.

ملانشون در سه سناریو با ۱۴ تا ۱۴.۵ درصد آرا در جایگاه سوم و در سه سناریوی دیگر در رتبه دوم قرار دارد. فیلیپ نیز در تمامی سناریو‌هایی که حضور دارد، با ۱۷ تا ۲۰.۵ درصد آرا دوم می‌شود، اما در صورتی که آتال در رقابت باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود با ۱۴.۵ درصد آرا اندکی پایین‌تر از ملانشون قرار گیرد.

دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برای ۱۸ آوریل ۲۰۲۷ (۲۹ فروردین ۱۴۰۶) برنامه‌ریزی شده است. اگر هیچ‌یک از نامزد‌ها نتوانند بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کنند، دو نامزد برتر به دور دوم که در ۲ مه (۱۲ اردیبهشت) برگزار می‌شود راه خواهند یافت.

بر اساس محدودیت دو دوره‌ای قانون اساسی فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور، در انتخابات ۲۰۲۷ اجازه نامزدی برای سومین دوره متوالی را نخواهد داشت.