سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی برای برخی مناطق از وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در این مناطق خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی برای استان‌های واقع در شمال‌غرب و شمال کشور، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق خبر داد و بر لزوم پرهیز از سفر‌های غیرضروری و اتراق در حاشیه مسیل‌ها تأکید کرد.

بر اساس آخرین اطلاعات و نقشه‌های پیش‌یابی سازمان هواشناسی کشور، امروز برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و همچنین ارتفاعات واقع در شمال استان‌های زنجان و کردستان، هشدار سطح نارنجی جوی صادر شده است.

بر اساس این گزارش، در مناطق تحت پوشش این هشدار جوّی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، احتمال بارش تگرگ و در نواحی مستعد وقوع گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به وقوع مخاطرات ناشی از این ناپایداری‌های جوّی هشدار داد و اعلام کرد:احتمال جاری شدن سیلاب محلی و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد. معابر عمومی با خطر آبگرفتگی مواجه هستند.احتمال بروز اختلال در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی دور از انتظار نیست. وقوع صاعقه و خسارت ناشی از وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.احتمال آسیب به محصولات و ادوات کشاورزی در این استان‌ها بالا است.

در همین راستا، سازمان هواشناسی به شهروندان، مسافران و بهره‌برداران این مناطق اکیداً توصیه کرده است که از تردد، توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری نمایند. همچنین اجتناب از سفر‌های غیرضروری، پرهیز از طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات و نیز خودداری از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق مستعد سیلاب و صاعقه مورد تأکید جدی قرار گرفته است.

بر اساس پیش‌بینی کلی وضعیت جوی کشور، طی پنج روز آینده در برخی نقاط واقع در شمال‌شرق، شرق، جنوب‌شرق و بخش‌هایی از نواحی مرکزی کشور، پدیده غالب وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش محسوس کیفیت هوا خواهد بود.

علاوه بر این، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، دریای خزر تا روز سه‌شنبه مواج و متلاطم است.