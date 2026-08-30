استاندار لرستان بر ضرورت توزیع عادلانه ی طرح های شهری و توجه به توسعه و عمران جنوب شهر خرم‌آباد تأکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ استاندار لرستان در یکصدوهشتادو دومین تجمع شبانه مردم خرم‌آباد در چهارباغ گلدشت بر توجه ویژه به توسعه و عمران جنوب شهر تاکید کرد و گفت: جنوب خرم‌آباد نیازمند رسیدگی بیشتر است.

سیدسعیدشاهرخی با بیان اينکه مسیر ساحلی از پارک شاپوری تا فرودگاه خرم‌آباد باید ادامه یابد،افزود:طرح‌هایی برای اجرا در این منطقه در دستور کار بود که تحت جنگ قرار گرفت ولی به زودی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت جابه جایی مخازن انبارنفت کیارش گفت: رفع این مشکل هم به صورت ویژه در دستورکار قرار دارد.

شاهرخی با اشاره به اینکه به دنبال تغییر ضوابط شهری به نفع مردم هستیم، افزود: نباید به علت برخی محدودیت‌ها در یک منطقه مردم دو طبقه و در منطقه دیگر هفت طبقه بسازند.

وی ضمن تأکید بر توزیع عادلانه طرح ها در مناطق مختلف شهری استا" افزود: امکانات شهری باید به صورت عادلانه توزیع شود تا خلق ثروت برای همه مردم و محلات ایجاد شود.

استاندار لرستان با اشاره به ۱۱ طرح مهم در حال اجرا در حریم قلعه فلک‌الافلاک هم گفت: با اجرای این طرح ها علاوه بر ایجاد بسترهای گردشگری، خلق ثروت برای مناطقی مانند باغ دختران انجام می‌شود.