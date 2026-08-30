شکست هندبالیستهای نوجوان ایران برابر بحرین
تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا به مصاف بحرین رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی هندبال نوجوانان ایران امشب در مرحله نیمهنهایی یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ در اردن، از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف تیم ملی بحرین رفت و تن به شکست داد.
نیمه نخست این دیدار در شرایطی پرفشار و نزدیک دنبال شد و ملیپوشان نوجوان ایران پا به پای بحرین، که تا پیش از این دیدار شکستی در کارنامه نداشت، پیش رفتند. در نهایت این نیمه با برتری ۱۴-۱۳ بحرینیها به پایان رسید.
در ابتدای نیمه دوم بحرین پیش افتاد و شاگردان محمدرضا رجبی تلاش زیادی برای تغییر روند مسابقه و جبران اختلاف داشتند، اما بحرین با استفاده بهتر از فرصتهای خود و مدیریت جریان بازی توانست برتریاش را حفظ کند و در پایان با نتیجه ۲۶-۲۳ به پیروزی برسد و راهی دیدار نهایی شود.
تیم ملی هندبال نوجوانان ایران که تا اینجای کار مقابل تیمهای قدرتمندی همچون عربستان، کویت و ازبکستان به برتری رسیده بود، باید روز دوشنبه در دیدار ردهبندی برای کسب مدال برنز این رقابتها به مصاف کرهجنوبی برود.
ملیپوشان نوجوان ایران پیش از این، با صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ را به دست آورده بودند.