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والاِستریت ژورنال در گزارشی نوشت: ترامپ در اوج نگرانی جمهوریخواهان از انتخابات، بهجای حفظ کنگره بر «میراثسازی» متمرکز شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه آمریکایی والاِستریت ژورنال گزارش داد مشاوران ترامپ ماهها تلاش کردهاند او را به تمرکز بر اقتصاد و انتخابات میاندورهای نوامبر متقاعد کنند، اما رئیسجمهور آمریکا بیشتر درگیر طرح های ساختمانی، تبلیغات و حمله به مخالفان است.
بر اساس این گزارش، جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت کنگره با نبردی سخت روبهرو هستند و از ترامپ خواستهاند منابع مالی چهارصد میلیوندلاری حامیانش را وارد کارزار انتخاباتی کند.
اما نگرانیها از کاهش محبوبیت ترامپ، جنگ نامحبوب با ایران و فشار آن بر اقتصاد، افزایش یافته است.
والاستریت ژورنال می نویسد جمهوریخواهان حتی خطر از دست دادن همزمان مجلس نمایندگان و سنا و احتمال استیضاح سوم ترامپ را مطرح کرده اند.