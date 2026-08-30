به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، بلومبرگ شامگاه شنبه نوشت: تداوم جنگ آمریکا علیه ایران، رایدهندگان جمهوریخواه را که روزی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به امید مهار تورم و خروج از هرگونه درگیری در عرصه جهانی به کاخ سفید فرستادند، دلسرد و ناامید کرده است.
این رسانه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: ترس و نگرانی جمهوریخواهان از کاهش محبوبیت ترامپ به دلیل جنگ علیه ایران که در نظرسنجیهای متعدد نیز مشهود است، و همچنین از قیمت بالای بنزین و تورم سختی که به آن دامن زده، بیشتر شده است.
علاوه بر این، بسیاری از جمهوریخواهان نگران پیامدهای جنگ علیه ایران برای انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر هستند، اما از ترس عصبانیت ترامپ، این موضوع را علنا بیان نمیکنند.
بلومبرگ افزود: برخی از تحلیلگران در حال حاضر میگویند که جمهوریخواهان ممکن است کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست بدهند.
چندین تن از مشاوران خارجه کاخ سفید بدون افشای نام خود، گفتند: ما انتظار نداریم جنگ حلوفصل شود یا قیمت بنزین پیش از ماه نوامبر کاهش یابد.
ما همچنین نگران هستیم که کاخ سفید پس از ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر باز بودن تنگه هرمز جهت تردد کشتیها و کاهش قیمت بنزین، به اعتبار خود در قبال ایران آسیب رسانده باشد.
ترامپ برای کاهش این نگرانیها اقدام خاصی انجام نداده و برعکس، کاهش محبوبیتش در نظرسنجیها را «جعلی» خوانده و مدعی «پیروزی» در قبال ایران شده است؛ ادعایی که حتی عدهای از نزدیکان و برخی سناتورهای آمریکا نیز آن را قبول ندارند.
این ادعاهای بیاساس و تکراری دونالد ترامپ و اعضای دولتش درحالی مطرح میشوند که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد شنبه با انتشار بیانیهای تصریح کرد: تسلط رزمندگان اسلام بر تنگه هرمز، این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتیهایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند، مسدود است.
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران نیز با اشاره به ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز تاکید کرد: ترامپ دچار توهم و هذیان شده و باید درمان شود.