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فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری ۲۵ متهم تحت تعقیب قضایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ رسول کرمیچگنی گفت:مأموران انتظامی پلدختر در اجرای طرحهای های امنیت محلهمحور ۲۵ نفر از محکومان و متهمان فراری تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی دارای حکم جلب را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی پلدختر بیان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی این شهرستان شدند.
وی از عموم مردم خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.