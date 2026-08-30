به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ رسول کرمی‌چگنی گفت:مأموران انتظامی پلدختر در اجرای طرح‌های های امنیت محله‌محور ۲۵ نفر از محکومان و متهمان فراری تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی دارای حکم جلب را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر بیان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی این شهرستان شدند.

وی از عموم مردم خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.