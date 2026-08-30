کمیته حقوق بشر مجلس اروپا این هفته بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان را بررسی می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این نشست قرار است ۱۲ شهریور و در چارچوب برنامه جلسات پارلمان اروپا برگزار شود. این بررسی در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان افزایش یافته است.

کمیسیون اروپا نیز اخیراً با نمایندگان حکومت طالبان درباره مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان گفت‌و‌گو کرده است.

پیش‌تر رسانه‌های آلمان از ورود محرمانه هیئتی سه‌نفره از طالبان به برلین خبر داده بودند. هدف این سفر، صدور مدارک مورد تأیید طالبان و فراهم کردن مقدمات فنی برای اخراج شهروندان افغانستان اعلام شده بود.

کشور‌های اروپایی در سال‌های اخیر با افزایش شمار پناهجویان افغان و همچنین محدودیت‌های قانونی و سیاسی برای بازگرداندن آنان رو‌به‌رو بوده‌اند.

موضوع نحوه تعامل با طالبان و امکان بازگرداندن شهروندان افغانستان نیز به یکی از مسائل مورد بحث میان کابل و کشور‌های اروپایی تبدیل شده است.