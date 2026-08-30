وزارت امور خارجه ترکیه اتهامات تلآویو علیه رجب طیب اردوغان را «تهمت و دروغ» و بازتاب ذهنیتی «بزدلانه و فاسد» توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این واکنش پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی اردوغان را دیکتاتوری «یهودستیز» خواند و او را به تلاش برای گسترش حملات علیه رژیم صهیونیستی و درگیر کردن سوریه متهم کرد.
وزارت امور خارجه ترکیه دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی را به «ماشین تبلیغاتی گوبِلْز» تشبیه و تاکید کرد مصونیت مقامات صهیونیست دیگر از نظر حقوقی و سیاسی قابل اعمال نیست.
ترکیه همچنین نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی را بهدلیل «نسلکشی در غزه» عامل بیثباتی منطقه و جهان دانست.