این واکنش پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی اردوغان را دیکتاتوری «یهودستیز» خواند و او را به تلاش برای گسترش حملات علیه رژیم صهیونیستی و درگیر کردن سوریه متهم کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی را به «ماشین تبلیغاتی گوبِلْز» تشبیه و تاکید کرد مصونیت مقامات صهیونیست دیگر از نظر حقوقی و سیاسی قابل اعمال نیست.

ترکیه همچنین نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی را به‌دلیل «نسل‌کشی در غزه» عامل بی‌ثباتی منطقه و جهان دانست.