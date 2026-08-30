آکسیوس از پیشنهاد رئیس «سیا» در سفر به مسکو برای برگزاری نشست سران آمریکا، روسیه و اوکراین خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد: رئیس سازمان سیا پیشنهادی را برای برگزاری نشستی میان ترامپ، پوتین و زلنسکی به مسکو ارائه کرد.

این منبع تاکید کرد: مقامات آمریکایی، زلنسکی را در جریان گفت‌و‌گو‌های «جان لی رتکلیف» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در مسکو و پیشنهاد برگزاری این نشست سه‌جانبه قرار دادند.

آکسیوس به نقل از ترامپ گزارش داد: سفر جان رتکلیف به مسکو، دیداری عادی و روتین بود و با هدف هشدار به روسیه در خصوص حمله به خاک ناتو انجام نشده است.

این منبع همچنین گزارش داد که مقامات اوکراینی می‌گویند اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان می‌دهد پوتین برای تشدید چشمگیر جنگ برنامه‌ریزی می‌کند.