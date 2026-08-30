شهروندخبرنگار ما در پبامی از حمل و تخلیه غیرقانونی زباله به سایت غیر مجاز تخلیه زباله شهر بهبهان خوزستان و اسیب های زیست محیطی آن برای منطقه شکایت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سوزاندن برخی از پسماندها و زباله ها، نه تنها سبب آلودگی هوا می‌شود بلکه آتشی برافروخته به جان محیط زیست و طبیعت است که خسارت های جبران ناپذیری را وارد می‌کند.

یکی از مشکلات زیست محیطی، عدم مدیریت صحیح پسماندها توسط برخی صنایع و واحدهاست که زباله های تولیدی را به جای دفع اصولی و بهداشتی به صورت کاملا برعکس، غیر بهداشتی و زیان آور امحا می کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار ما به این شرح است:

سایت قدیم دفن زباله بهبهان همچنان شاهد حمل و تخلیه زباله به صورت غیر مجاز می باشد و عده ای پس از تخلیه زباله در این محل اقدام به آتش زدن آن ها مینمایند که باعث آلودگی شدید هوا و محیط زیست و تجمع انواع حشرات میشود و شهرداری و سازمان های مربوطه هیچگونه اقدامی جهت حل این مشکل نمیکنند