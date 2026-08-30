به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المیادین گزارش داد که یگان توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

از سوی دیگر، این یگان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک حداثا دیگر شهرک واقع در جنوب لبنان حمله کرد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند همزمان با تحرکات دشمن صهیونیستی در شهرک «حداثا» در جنوب لبنان، این منطقه هدف حملات توپخانه‌ای و تیراندازی با سلاح‌های خودکار قرار گرفت.

رسانه‌های لبنانی همچنین از حملات توپخانه‌ای جدید رژیم صهیونیستی به شهرک «دوحه کفررمان» در شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.

در ادامه اقدامات تجاوزکارانه صهیونیست ها به جنوب لبنان و نقض آتش بس، ارتش این رژیم اقدام به تخریب و انفجار در شهرک «میس‌ الجبل» در جنوب لبنان کرد.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حملات به این مناطق از جنوب لبنان منتشر نشده است.