در حملات نظامیان صهیونیست به شمال و جنوب غزه، یک جوان فلسطینی به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست با جوانان فلسطینی درگیر شدند.

حمله رژیم صهیونیستی به شمال و جنوب غزه

حمله رژیم صهیونیستی به شمال و جنوب غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع فلسطینی از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق شمال غرب شهر رفح در جنوب نوار غزه گزارش می‌دهند.

منابع محلی فلسطینی همچنین از تیراندازی نظامیان اشغالگر صهیونیست به شمال نوار غزه خبر می‌دهند. مناطق شرقی اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در تیراندازی نظامیان صهیونیست به منطقه «التوام» در شمال غرب شهر غزه یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان این رژیم زخمی شد.

مجتمع پزشکی ناصر اعلام کرد که «محمد شافعی ناصرالدین»، جوان ۲۱ ساله فلسطینی که در جریان بمباران شامگاه شنبه صهیونیست‌ها در محله «الامل» واقع در غرب شهر خان‌یونس زخمی شده بود، به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

این مجتمع پزشکی تأکید کرد که او ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان و به دلیل شدت جراحات این حمله، جان خود را از دست داده است.

همچنین نظامیان صهیونیست با یورش گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری، با جوانان فلسطینی درگیر شدند.

اشغالگران در این حملات به شهرک سِلْواد و روستای شَقیا در شمال و غرب رام‌الله یورش بردند و با فلسطینیان درگیر شدند.

صهیونیست‌ها همچنین به روستای مادْما وشهرک عُورتا در جنوب نابلُس هم حمله و گذرگاه بِیت فُوریک را بستند. نیرو‌های اشغالگر در این حملات خانه‌های مردم در روستای بِیت قاد در شرق جِنین را بازرسی کردند.