پخش زنده
امروز: -
بر اثر تیراندازی و درگیری در شهر کلمبیا پایتخت ایالت کارولینای جنوبی دو افسر پلیس زخمی شدند. فرد مظنون هم کشته شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه پلیس این درگیری سبب بسته شدن جاده گارنرز فری شده است و چندین خودروی پلیس ترافیک را به مسیر دیگری هدایت کردهاند.
به گفته این اداره، تمام ورودیهای پارک جنوب شرقی شهر کلمبیا بسته شدهاند.
اداره پلیس از همه مردم خواسته است تا زمان ادامه تحقیقات، از نزدیک شدن به منطقه خودداری کنند.
آمریکا در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه جرایم و خشونتهای تیراندازی دسته جمعی بوده است. سازمان آرشیو خشونتهای مسلحانه (GVA) پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح گرم و سرد جان خود را از دست دادند.