یک قاضی فدرال در کالیفرنیا اعلام کرد که اقدام دولت دونالد ترامپ در اخراج اتباع خارجی و دانشجویان خارجی منتقد اقدامات و جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه خلاف قانون اساسی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نوئل وایز در حکمی اعلام کرد ساکت کردن منتقدان اسرائیل از سوی دولت آمریکا خلاف قانون اساسی است.

این حکم برای روزنامه دانشجویی استنفورد دیلی در دانشگاه استنفورد یک پیروزی محسوب می‌شود. این روزنامه گزارش داده بود که برخی از دانشجویان بین‌المللی به دلیل تهدید اخراج از صحبت کردن می‌ترسند.

این قاضی نوشت: اگر ما فقط آزاد باشیم که نظرات مثبت خود را در مورد دولت و رهبران آن بیان کنیم، آزادی بیان یک توهم بیش نیست.

جورج پورتئوس سردبیر روزنامه استنفورد دیلی در پاسخ به این حکم در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: خبرنگاران ما نباید نگران نوشتن یک خبر باشند. پیروزی امروز به این معنی است که آنها دیگر هراس نخواهند داشت.

دولت دونالد ترامپ با تشدید نظارت بر برنامه‌های کارآموزی دانشجویان خارجی به دانشگاه‌های آمریکا هشدار داده است که در صورت صدور مجوز‌های کاری مغایر با مقررات، ممکن است صلاحیت آنها برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی لغو شود.

دولت ترامپ در ماه‌های گذشته فشار‌های گسترده‌ای علیه دانشگاه‌هایی مانند هاروارد وارد کرده است و این مراکز را به لیبرالیسم بیش از حد و رواج یهودستیزی متهم کرده است. این اقدامات در کنار سرکوب‌های گسترده مهاجرتی، دانشجویان خارجی زیادی را در معرض خطر اخراج یا عدم تمدید روادید قرار داده است.