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الیزابت وارن سناتور آمریکایی، ترامپ را فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا دانست و گفت: شرکت های نفتی همسو با او از جنگ علیه ایران بسیار سود برده اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، الیزابت وارن در یک برنامه انتخاباتی برای یک سناتور جوان از ماساچوست گفت: زمانی که دونالد ترامپ جنگی با ایران آغاز کرد که به نفع حامیان نفتی او بود ما باید چه کاری انجام دهیم؟ این حامیان برای مبارزات انتخاباتی ترامپ یک میلیون دلار به او پرداخت کرده بودند. زمانی که این حامیان نفتی از این جنگ سودهای کلان میبرند، وظیفه ما این است که آن را اعلام و مقابله به مثل کنیم.
غولهای نفتی آمریکایی از زمان شروع جنگ سودهای نجومی به دست آوردهاند، که حتی ترامپ نیز اوایل این ماه از آن انتقاد کرد.
شبکه سیبیاس نیوز گزارش داد که طبق اسناد مالی ترامپ، او به خرید و فروش سهام در شرکتهای نفت و گاز طبیعی ادامه داده است. کاخ سفید ادعا کرده که ترامپ در این معاملات نقشی ندارد.
وارن گفت: اگر هدف کاهش قیمت بنزین آمریکا است باید جنگ در ایران پایان یابد. تنها کاری که باید انجام شود پایان دادن به این جنگ است.
پیش از این واشنگتنپست گزارش داد که غولهای نفتی با انتشار گزارشهای مالی و ثبت درآمدهای چندمیلیارد دلاری، والاستریت را غرق در خوشی کردند؛ اما این سودهای هنگفت که بخش عمده آن از جنگ ایران نشات میگیرد و به قیمت تقلای رانندگان آمریکایی برای پر کردن باک خودرویشان با هزینههای گزاف به دست آمده، این شرکتها را به هدفی جذاب برای حملات سیاسی تبدیل کرده است.