جمعی از صنعتگران و قطعه‌سازان صنعت خودرو که برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی به روسیه سفر کرده‌اند، خواستار لغو تعرفه گمرکی در تجارت با این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه که میزبان این گروه از فعالان اقتصادی کشور بود، گفت: نشست تخصصی کارگروه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سه ماه آینده برگزار خواهد شد و این موضوع می‌تواند یکی از موارد مورد بحث باشد.

جلالی با بیان اینکه پیش از این در بازدید از پاویون (غرفه ملی) جمهوری اسلامی ایران در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی در سن‌پترزبورگ از این خواسته قطعه‌سازان مطلع شده است، از پیگیری سریع این موضوع و انجام مکاتبات اداری در این زمینه خبر داد.

سفیر کشورمان در روسیه با بیان اینکه اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حذف تعرفه گمرکی حدود ۸۷ درصد کالا‌ها آغاز شده است، گفت: فهرست کالا‌های مورد توافق طرفین برای برخورداری از این مزیت در نشست‌های دوجانبه اصلاح می‌شود.

او ادامه داد: درخواست قطعه‌سازان نیز در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرف مقابل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این گروه از صنعتگران و قطعه‌سازان ایرانی پیش‌تر با هدف شرکت در سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی به سن‌پترزبورگ روسیه سفر کرده بودند و در مدت چهار روز برپایی این نمایشگاه، توانمندی‌ها و محصولات شرکت‌های خود را در پاویون ملی (غرفه یکپارچه) جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بین‌المللی در معرض دید قرار داده بودند.

این غرفه با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور برپا شد.

در این نمایشگاه هفت شرکت قطعه ساز و زنجیره تامین خودرو ایرانی به همراه دو شرکت بازرگانی و تجاری به همراه انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در فضایی به مساحت ۱۶۲ مترمربع در پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

همچنین بیش از ۳۰ نفر از مدیران، صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران در قالب هیئت تجاری - نمایشگاهی به روسیه سفر کردند تا ضمن بازدید از نمایشگاه، با شرکت‌ها، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فعالان بازار خودرو و قطعات روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کنند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.