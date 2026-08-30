رسانه‌های صهیونیستی به نقل از سازمان‌های امنیتی این رژیم گزارش دادند که پسر نخست وزیر رژیم اسراییل که در فلوریدای آمریکا زندگی می‌کند، به دلیل تهدید فوری علیه جان او به سرزمین‌های اشغالی بازگردانده شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از شین بت آژانس امنیت داخلی این رژیم گزارش داد که یائیر نتانیاهو پسر بنیامین نتانیاهو پس از آنچه که این آژانس «تهدید قابل توجه و فوری» برای جان او توصیف کرد، فوراً از فلوریدا به سرزمین‌های اشغالی بازگردانده شد.

طبق این گزارش، شین بت این تهدید را ارزیابی کرده و تصمیم گرفته است که یائیر نتانیاهو باید به سرعت با هماهنگی تیم امنیتی‌اش به اسرائیل بازگردانده شود.

کانال ۱۲ همچنین گزارش داد که نیرو‌های شین بت که در نیویورک با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی بودند، برای کمک به انجام این عملیات به میامی اعزام شدند.

پیش از این کمیته امور امنیتی وزارتی، اعطای حفاظت امنیتی به «ساره نتانیاهو» همسر بنیامین نتانیاهو را که تا زمان مرگ او ادامه خواهد داشت، تصویب کرده بود.

این کمیته همچنین تصمیم گرفته است که حفاظت امنیتی برای «یائیر» و «آونیر» فرزندان نتانیاهو به مدت پنج سال پس از انتخابات فراهم شود.