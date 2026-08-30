فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه گفت که مشاوران نظامی آمریکا به طور جدی استقرار سلاح‌های هسته‌ای در اروپا و احتمال استفاده از آن را در صحنه عملیات نظامی بررسی کرده اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آندری بلوسوف در مصاحبه با راشاتودی گفت: تلاش‌های واشنگتن برای آغاز گفت‌و‌گو در مورد سلاح‌های هسته‌ای غیراستراتژیک روسیه، در راستای منحرف کردن توجه بین‌المللی از تهدید ناشی از استقرار سلاح‌ هسته‌ای در اروپا از سوی آمریکا و همچنین طرح‌ موشک‌های هسته‌ای واشنگتن است.

او افزود: اصرار واشنگتن بر آغاز بحث در مجامع چندجانبه مختلف خلع سلاح در مورد سلاح‌های هسته‌ای غیراستراتژیک روسیه که قلمرو آمریکا را تهدید نمی‌کنند، نشان می‌دهد که تحلیلگران نظامی آمریکا به طور جدی احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صحنه عملیات نظامی اروپا را بررسی کرده‌اند.

بلوسوف ادامه داد: کشور‌های اروپایی باید درباره خطر کامل رویکرد صرفاً عملی واشنگتن در قبال قلمرو متحدانش آگاه باشند.

پیش از این یک رسانه آمریکایی نوشت وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال تدوین راهبرد هسته‌ای جدید برای آمادگی در برابر سناریو‌های احتمالی جنگ با روسیه و چین است.

ان‌بی‌سی نیوز نوشت: تدوین راهبرد هسته‌ای جدید زیر نظر البریج کلبی رئیس بخش سیاستگذاری وزارت دفاع آمریکا انجام می‌شود.

او در طرح خود بر امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی کوتاه‌برد در صورت بروز یک درگیری منطقه‌ای تمرکز دارد.

راهبرد جدید کلبی، اصول راهنمایی را که طی چند دهه بر سیاست هسته‌ای آمریکا حاکم بوده است، به چالش می‌کشد.

بر اساس این طرح جدید، پیش‌بینی می‌شود گزینه‌های پاسخ هسته‌ای در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا در زمان بحران‌ها به‌روزرسانی شود.

هدف از این اقدام، ایجاد توازنی دقیق میان جلوگیری از تبدیل جنگ متعارف به جنگ هسته‌ای و در عین حال جلوگیری از سوءاستفاده طرف مقابل از هرگونه خلأ در واکنش آمریکا عنوان شده است.

پنتاگون پیشتر هشدار داده بود که ایالات متحده به طور هم‌زمان با ۲ رقیب اصلی هسته‌ای، یعنی روسیه و چین روبه‌رو است؛ موضوعی که بیانگر پیچیده‌تر شدن محیط امنیتی جهانی و تعدد تهدید‌هایی است که به راهبرد‌های انعطاف‌پذیر و متنوع نیاز دارند.