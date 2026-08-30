به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) اعلام کرد که در جلسه ۲۹ اوت (شنبه) به رهبری کیم جونگ اون رهبر کره شمالی درمورد سازماندهی مجدد ساختاری تصمیم گیری شد.

در ادامه این گزارش آمده است: نو کوانگ چول نه تنها از سمت وزیر دفاع برکنار شد، بلکه در رهبری حزب حاکم به «معاون اول سازمان صنعت مهمات» تغییر رتبه داد.

کیم سونگ گی مدیر دفتر سیاسی عمومی ارتش کره نیز به عنوان وزیر دفاع جدید کره شمالی منصوب شد.

پاک جونگ، چون مشاور دفاعی دیگر نیز به عنوان معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی و رئیس دفتر سیاسی حزب حاکم منصوب شد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی در گزارشی دیگر اعلام کرد که کیم در مراسمی در ۲۹ آگوست از دانشمندان، محققان و مقامات به خاطر پیشرفت‌هایشان در فناوری دفاعی قدردانی و به آنها بالاترین نشان‌های ملی را اعطا کرده بود.

این تغییر در رهبری کره شمالی اندکی پس از پایان رزمایش‌های مشترک سالانه بین کره جنوبی و آمریکا انجام شد.

این رزمایش‌ها که پیونگ یانگ مرتباً آنها را محکوم رده و بخشی از آمادگی برای حمله در نظر می‌گیرد، در سال ۲۰۲۶ و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف شد.

ترامپ از این رزمایش‌ها به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز علیه کره شمالی یاد کرد و سئول را به دلیل حمایت نکردن از جنگ (تجاوزکارانه) علیه ایران مورد انتقاد قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین از رهبر کره شمالی که در طول دوره اول ریاست جمهوری خود دو بار با او ملاقات کرده بود، تمجید و اعلام کرد که به دنبال دیدار جدیدی با رهبر کره شمالی است.

با وجود پیشنهاد‌های ترامپ، کره شمالی علاقه کمی به دیدار با رئیس جمهور آمریکا از خود نشان داده است.

پیونگ یانگ همچنین از تایید فروش تسلیحات آمریکا به کره جنوبی انتقاد کرده است.