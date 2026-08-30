روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کارکنان ناو پشتیبانی لاوان، پس از ۷ ماه به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، کارکنان ناو پشتیبانی «لاوان» که در قالب ناوگروه ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بهمن‌ سال گذشته برای مأموریت دریانوردی اعزام شده بودند، پس از ۷ ماه به کشور بازگشتند.

بازگشت کارکنان ناوگروه ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش به کشور، با همکاری و هماهنگی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش، پس از ۷ ماه با موفقیت انجام شد.