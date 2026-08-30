پخش زنده
امروز: -
مردادماه امسال نزدیک به ۳ میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان گفت: مردادماه امسال نزدیک به ۳ میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی استان تردد کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.
محمد محمدی، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان در مردادماه اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده، در این مدت مجموع ورود و خروج خودروها در محورهای مواصلاتی استان به ۲ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۵۷۱ وسیله نقلیه رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.
رئیس مرکز مدیریت استان زنجان افزود: بیشترین مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز ۱۶ مردادماه با ثبت ۱۳۸ هزار خودرو به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به پرترددترین محور استان در مردادماه گفت: بیشترین میزان تردد در آزادراه زنجان ـ قزوین در باند شمالی ثبت شده و در این محور حدود ۸۶۰ هزار و ۴۷۵ وسیله نقلیه تردد کردهاند که نرخ متوسط آن یک هزار و ۱۵۷ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.
محمدی با بیان اینکه ۱۶ درصد از مجموع ترددهای ثبتشده مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است، ادامه داد: بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز نیز در محور آزادراه زنجان ـ قزوین و بالعکس به ثبت رسیده است.
وی به سهم خودروهای غیربومی در ترددهای جادهای استان اشاره کرد و گفت: بیشترین سهم تردد پلاکهای غیربومی در محورهای استان مربوط به خودروهای با پلاک استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان با اشاره به فعالیت سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور و سامانههای توزین در حال حرکت در محورهای استان تصریح کرد: در محورهای آزادراه زنجان ـ قزوین، زنجان ـ تبریز، ترانزیت زنجان ـ ابهر، زنجان ـ میانه، زنجان ـ بیجار و سلطانیه ـ خدابنده ـ همدان، مجموع ۸۹۰ هزار و ۹۱ مورد تخلف سرعت غیرمجاز ثبت و ارسال شده است.
محمدی ادامه داد: در سامانههای توزین در حال حرکت در محورهای آزادراه زنجان ـ قزوین، ابهر ـ زنجان، زنجان ـ ابهر، بیجار ـ زنجان و دندی ـ زنجان، ۱۵ هزار و ۸۸۰ تخلف اضافهبار ثبت و ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع تخلفات ثبتشده توسط سامانههای مذکور حدود یک درصد از کل ترددهای صورتگرفته در محورهای تحت پوشش را شامل میشود که نشاندهنده نقش قابل توجه سامانههای هوشمند در کنترل تردد، کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور جادهای است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان با اشاره به امکان اطلاعرسانی لحظهای درباره وضعیت راهها گفت: کاربران جادهای میتوانند برای اطلاع از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور و شرایط جوی مسیرها، پیش از سفر و در طول مسیر از سامانه ۱۴۱ استفاده کنند و با مراجعه به سایت و اپلیکیشن ۱۴۱، تصاویر دوربینهای نظارت جادهای و آخرین وضعیت راهها را مشاهده و سفر خود را برنامهریزی کنند.