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کتاب «شیرینتر از عسل» به همت حمید محمدی درباره تاریخچه شفاهی هیئت و مؤسسه فرهنگی ـ مذهبی حضرت قاسمبنالحسن علیهالسلام، با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب به همت حمید محمدی از روزنامهنگاران و نویسندگان عرصه فرهنگی و آیینی در ۵۰۰ صفحه نوشته شده و شامل مصاحبه و خاطرههایی از اعضای هیئت قاسم بن الحسن علیهالسلام است.
این هیئت، سال ۱۳۴۴ در منطقه جنوب تهران تأسیس شده و مؤسسهای به همین نام، شامل مسجد جامع و حسینیه، حوزه علمیه، درمانگاه خیریه، مجموعه ورزشی و کتابخانه، سال۱۳۷۷ در منطقه ۱۴ تهران راهاندازی و سال ۱۳۸۵ بهطور رسمی افتتاح شد.
به منظور مستندنگاری ۶۱ سال فعالیت این هیئت، با همه فعالان آن مصاحبه شده و از صحبتهای آنان ۲۰ داستان نوشته شده است.
نگارش این کتاب قرار بود که قبل از همهگیری کرونا انجام شود، اما کار متوقف شد تا اینکه در اسفند ۱۴۰۰ کار آغاز شد.
این کتاب، پیوستهایی از گفتوگوهای تصویری را هم دارد که البته با کتاب به خریداران عرضه نمیشود.
داستانهای کتاب در دو بخش هیئت و مسجد تنظیم شدهاند؛ ۱۰ قصه برای بخش اول که به حدود سالهای ۱۳۴۴ تا پس از انقلاب را در برمیگیرد و ۱۰ داستان برای بخش دوم که تأسیس مسجد و مجتمع فرهنگی ـ مذهبی حضرت قاسم بن الحسن علیهالسلام بوده، انتخاب شده است.
تلاش برای انتشار کتاب در وضع سخت کاغذ، سرانجام پس از حدود ۲ سال به نتیجه نشست و پس از رفت و برگشتهای متمادی و مقابله اثر با گفتههای مختلف مصاحبهشوندگان، کتاب در ۵۰۰ صفحه از طرف نشر اسم منتشر شد.