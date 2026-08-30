حرم کریمه اهل بیت در شب میلاد رسول اکرم(ص)

همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، پیامبر رحمت و مهربانی، و حضرت امام جعفر صادق(ع)، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با نورافشانی و حضور زائران و مجاوران، غرق در شور و شادی شد.

عکاس : رضا رمضانی