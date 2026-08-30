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در جریان بازدید نماینده شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم از کارخانه تولید لولههای پروژه یادآوران در چین، بر انتقال فوری بخشی از لولههای تولیدشده و آماده حمل به ایران تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این بازدید، آخرین وضعیت تولید، کنترل کیفیت، بازرسی و برنامه زمانبندی تأمین و حمل لولههای مورد نیاز پروژه بررسی و بر جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین تجهیزات تأکید شد.
مهندس مشتاقی، مدیر طرح یادآوران و نماینده شرکت مهندسی و توسعه نفت، به همراه دکتر عبدالهادی مطلق، مدیرعامل مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم، دکتر واعظی، قائممقام مدیرعامل و جمعی از مدیران و نمایندگان کارفرما، از کارخانه Hengyang Valin Steel Tube در شهر هنگیانگ چین بازدید کردند.
هیئت ایرانی ضمن بررسی فرآیند تولید و آمادهسازی لولهها، بر رعایت دقیق مشخصات فنی و استانداردهای کیفی و تسریع در بارگیری و انتقال محمولههای آماده به ایران تأکید کرد.
در نشست مشترک با مدیران کارخانه نیز آخرین وضعیت پیشرفت تولید، برنامه ساخت و تحویل و وضعیت محمولههای آماده حمل بررسی شد و مقرر شد هماهنگیهای لازم برای تسریع در بارگیری و ارسال این اقلام به ایران انجام شود. همچنین بر استمرار تولید و تأمین سایر لولههای پروژه مطابق برنامه زمانبندی و نظارت مستمر بر مراحل ساخت، بازرسی و کنترل کیفیت تأکید شد.