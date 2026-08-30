مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۱۷ هزار و ۶۹ مورد ولادت و ۹ هزار و ۷۴۲ واقعه ازدواج در این استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علی جوکار اظهار کرد: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، هشت هزار و ۸۵۲ نوزاد پسر و هشت هزار و ۲۱۷ نوزاد دختر هستند.

وی افزود: ۱۶ هزار و ۳۵۸ مورد از این ولادت‌ها تک‌زایی، ۳۳۶ مورد دوقلوزایی و ۱۳ مورد سه‌قلوزایی بوده است و ۹۵.۶ درصد ولادت‌ها نیز در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان این را هم گفت: میانگین سن والدین در ولادت‌های جدید، برای مادران ۳۱.۴۸ و برای پدران ۳۶.۱۸ سال بوده است.

وضعیت وفات، ازدواج و طلاق

جوکار همچنین آمار وفات در این بازه زمانی را هشت هزار و ۵۶۲ مورد اعلام کرد که از این تعداد پنج هزار و ۵۱ نفر مرد و سه هزار و ۵۱۱ نفر زن بوده‌اند. میانگین سن فوت‌شدگان در مردان ۶۶.۱۳ سال و در زنان ۷۵.۵۲ سال گزارش شده است.

در حوزه ازدواج و طلاق نیز، طی یک سال اخیر ۹ هزار و ۷۴۲ واقعه ازدواج (۸ هزار و ۴۴ مورد شهری و یک هزار و ۶۹۸ مورد روستایی) و سه هزار و ۸۱۴ واقعه طلاق (سه هزار و ۳۹۰ مورد شهری و ۴۲۴ مورد روستایی) در استان به ثبت رسیده است.

ارائه خدمات هویتی

جوکار در پایان به خدمات هویتی این دستگاه اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۳ هزار و ۳۲۹ جلد شناسنامه صادر شده است. همچنین با ثبت ۳۴ هزار و ۸۲۹ درخواست کارت هوشمند ملی، هشت هزار و ۶۵۷ کارت صادر و هشت هزار و ۹۱۲ کارت نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.