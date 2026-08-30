به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان مدیریت بلایای نپال، با انتشار آخرین آمار قربانیان اعلام کرد که تاکنون ۶۷۰ نفر در این سیل ویرانگر جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین مقامات چین مرگ ۷ نفر دیگر را در تبت تایید کردند.

بر اساس گزارش مقامات نپالی و چینی تعداد ناپدیدهای این حادثه در روز شنبه به حدود ۳ هزار نفر افزایش یافت که از این میان ۲۴۲۶ نفر در نپال و ۵۵۴ نفر در تبت ثبت شده است.

دولت نپال اعلام کرد بیش از ۱۰۰ کارگر هنوز در تونل‌های تولید برق آبی گرفتار شده‌اند و امکان دارد هنوز زنده باشند.

به گفته سازمان ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی نپال، افراد گرفتار شده جزو ۹۳۳ کارگر حاضر در طرح های برق آبی نپال هستند که از سیل عظیم ریزش آوار در صبح چهارشنبه ناپدید شده‌اند.

این فاجعه پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا و جاری شدن حجم عظیمی از آب، گل‌ولای و بقایای سنگی روی داد. سیلاب با شدت زیاد از مناطق کوهستانی عبور کرد و چندین اجتماع و زیرساخت در دو سوی مرز نپال و چین را درنوردید.

در کنار عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی، مقام‌های نپال و چین درباره وقوع سیلابی جدید هشدار داده‌اند. در بالادست منطقه، در پی حادثه روز چهارشنبه (چهارم شهریور) دریاچه‌ای شکل گرفته که اکنون سرریز شده و می‌تواند حجم بیشتری از آب را به سمت مناطق پائین‌دست روانه کند.

وزارت منابع آب چین روز پنجشنبه (پنجم شهریور) اعلام کرد که این دریاچه حدود ۲ میلیون مترمکعب آب در خود جای داده است و پیش‌بینی می‌شود طی سه روز آینده حدود سه میلیون مترمکعب دیگر آب وارد آن شود.

مقامات دو کشور از ساکنان مناطق در معرض خطر خواسته‌اند تا برای جلوگیری از تلفات بیشتر، هرچه سریع‌تر به مناطق مرتفع‌تر و امن منتقل شوند.