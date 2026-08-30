استاد حوزه و دانشگاه در جمع ساکنان و گردشگران کیش، گفت: مسلمانان با ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، رحمت و انصاف نسبت به یکدیگر و تقویت ارتباط با خدا می‌توانند به الگوی واقعی امت پیامبر اکرم (ص) تبدیل شوند.

وحدت مسلمانان و ایستادگی در برابر آمریکا و صهیونیسم، رمز اقتدار امت پیامبر اکرم (ص)

وحدت مسلمانان و ایستادگی در برابر آمریکا و صهیونیسم، رمز اقتدار امت پیامبر اکرم (ص)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مسجد خاتم‌ الانبیاء (ص) کیش، با اشاره به آیه ۲۴ سوره انفال، گفت: خداوند برای حیات طیبه انسان‌ها پیامبران و کتاب‌های آسمانی را فرستاده و قرآن کریم مسیر هدایت و سعادت انسان را مشخص کرده است.

او افزود: اگر انسان‌ها دعوت خدا و پیامبران را بپذیرند و به مسیر هدایت الهی توجه کنند، به فلاح، رستگاری و حیات طیبه دست خواهند یافت.

استاد حوزه و دانشگاه، ایستادگی در برابر ظلم و کفر را یکی از شاخصه‌های مهم امت پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد و گفت: پیروان واقعی پیامبر اکرم (ص) در برابر ظالمان و مستکبران اهل تسلیم نیستند و باید در برابر دشمن با قدرت ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری با اشاره به آیه أشداء علی الکفار رحماء بینهم، افزود: امت پیامبر باید در برابر دشمنان محکم بایستد و در بین خود اهل رحمت، محبت، مروت و انصاف باشند.

او با بیان اینکه مبارزه با کفر و طاغوت تنها به دشمن بیرونی محدود نمی‌شود، افزود: انسان باید با منفعت‌طلبی، خودخواهی، نژادپرستی و اختلاف‌افکنی در وجود خود نیز مبارزه کند و پیش از مقابله با دشمن بیرونی، بر نفس خود مسلط شود.

حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری گفت: امروز آمریکا نماد منفعت‌طلبی، رژیم صهیونیستی نماد نژادپرستی و انگلیس نماد اختلاف‌افکنی معرفی می‌شوند و امت اسلامی باید هم در برابر دشمن بیرونی و هم در برابر این ویژگی‌های منفی در وجود خود ایستادگی کند.

او با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری، افزود: ملت ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی و ایستادگی در برابر دشمنان، عزت، اقتدار، امنیت و پیشرفت خود را تجربه کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران موجب خشم و عصبانیت آمریکا شده، گفت: اگر امت اسلامی به آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) عمل کند و در برابر ظلم و استکبار ایستادگی و در بین خود وحدت داشته باشد، دشمنان نمی‌توانند بر مسلمانان مسلط شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری، رحمت و مروت نسبت به دیگران را از دیگر ویژگی‌های امت پیامبر (ص) دانست و گفت: خداوند به انسان‌ها ظرفیت‌های مختلفی مانند علم، ثروت، قدرت و اعتبار داده است و هرکس باید از داشته‌های خود برای گره‌گشایی از مشکلات دیگران استفاده کند.

او افزود: اگر صاحبان علم، دانش خود را در اختیار مردم قرار دهند، صاحبان ثروت به نیازمندان کمک کنند، صاحبان قدرت دست افراد ضعیف را بگیرند و افراد برخوردار از اعتبار اجتماعی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند، جامعه اسلامی به معیار‌های امت پیامبر (ص) نزدیک‌تر خواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، باید به افرادی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند نیز توجه داشت.

وی، پرهیز از اسراف را یکی از راه‌های ساده کمک به نیازمندان دانست و گفت: اگر در مصرف نعمت‌های الهی اسراف نکنیم و مازاد داشته‌های خود را برای رفع نیاز محرومان اختصاص دهیم، بخشی از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه، نماز و ارتباط با خدا را از دیگر شاخصه‌های پیروان پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد و افزود: نماز تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه مکتبی تربیتی است که انسان را به توحید، معاد، پاکی، نظم، وحدت و مسئولیت‌پذیری دعوت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان شیعه و اهل سنت گفت: مسلمانان ممکن است در برخی مسائل اعتقادی و فقهی اختلاف نظر داشته باشند، اما خدای مشترک، قرآن مشترک، پیامبر مشترک و دشمن مشترک، زمینه اتحاد امت اسلامی را فراهم کرده است.

وی افزود: اختلاف نظر علمی نباید به تفرقه میان مسلمانان منجر شود و می‌توان مسائل علمی و اعتقادی را در فضایی منطقی و محترمانه مورد بحث قرار داد، اما توهین به مقدسات و ایجاد اختلاف میان مسلمانان، خلاف مسیر قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) است.

ماندگاری با اشاره به آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» تأکید کرد: رمز اصلی اقتدار امت اسلامی در اتحاد است و اگر مسلمانان متحد باشند، دشمنان نمی‌توانند آنان را مقابل یکدیگر قرار دهند.

وی با تأکید بر نقش مساجد و مراکز دینی در تقویت وحدت اظهار کرد: مساجد شیعه و اهل سنت باید برنامه‌های وحدت‌آفرین داشته باشند و نماز‌های جمعه و اجتماعات مسلمانان نیز می‌تواند زمینه تقویت برادری و همدلی میان امت اسلامی را فراهم کند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت اتحاد مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: اگر مسلمانان متحد شوند، ظرفیت بزرگی برای مقابله با دشمنان اسلام ایجاد خواهد شد و اختلاف و تفرقه، توان امت اسلامی را کاهش می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری با اشاره به مفهوم رحمت جهانی پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر اسلام (ص) رحمت برای همه جهانیان است و تحقق این رحمت نیازمند مقابله با ظلم و کفر، گسترش رحم و انصاف در میان مسلمانان و جلوگیری از تفرقه است.