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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقلاب در پیام خود، وحدت را یکی از مصادیق قدرت دانستند و بر پرهیز از ایجاد تفرقه، تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامعلی حداد عادل در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت به پرسشها پاسخ گفت. متن کامل گفتگو به این شرح است:
مقدمه مجری: درباره پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت صحبت میکنیم که ایشان با قدردانی از اقدامهای شایسته دولت که با وجود همه محدودیتها و دسیسههای گوناگون دشمن و تشدید تحریمها و محاصرهها انجام شده، بر لزوم تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و برجسته سازی آن و پرهیز از هرگونه سخن ناامیدکننده و تضعیف کننده انگیزههای ملی و عمومی و دوگانهسازیهای موهوم تاکید کردند.
سوال: در پیامی که منتشر فرمودند رهبر انقلاب در ارتباط با مناسبت هفته دولت، اشاره میکنند به تبیین و روایت قدرت و قوت ایران، سوال این است که با وجود چالشها و فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشتیم و پیش رو همچنان خواهیم داشت، چگونه میشود در این فضا روایت قدرت و قوت ایران را هم داشت؟
حداد عادل: من یک مقدمهای عرض کنم اولا، از بعد از شهادت شهیدان رجایی و باهنر که رئیس جمهور و نخست وزیر بودند در هشتم شهریور ۱۳۶۰ و از قضا بنده آن روز در همان ساختمان در اتاق دیگری که مثلا ده متر فاصله داشت از محل انفجار حضور داشتم در نشست دیگری که ترکش موج انفجار به آن محل جلسه ما هم رسید، یعنی من نزدیک بودم به این واقعه، بهرحال از بعد از شهادت آن دو بزرگوار هر سال هفته اول شهریور را هفته دولت نامیدند و رسم این بوده که وزرا و هیئت دولت به حضور رهبر انقلاب میرسیدند، خصوصا در سالهای رهبری مقام رهبر شهید، مقام معظم رهبری، دیدار حضوری داشتند. در شرایط فعلی که این دیدار میسر نیست، انتظار میرفت که رهبر جدید انقلاب آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای، یک پیام مکتوبی بفرستند که جبران آن جلسات باشد و همین انتظار هم محقق شد و ایشان پیام بسیار دقیقی فرستادند که کاملا معلوم است که تک تک عبارات آن ناظر به یکی از مسائل و واقعیتها و نیازهای امروز جامعه ما است، مخاطب این پیام هم دولتمردان هستند هم عامه مردم و ملت؛ این یک مقدمهای در این قضیه؛ اما این که ایشان در این بیانیه بر محور ایران قوی سخن گفتند کاملا قابل درک است، چون اولا ایران قوی دیگر فقط یک شعار نیست، یک رویا نیست، یک واقعیتی است که در این شش ماه گذشته به اثبات رسیده است و همه مردم جهان شاهد هستند که ایران با همه فشارها و تهدیدها و تحریمها، در مقابل دو قدرت نظامی مهم دنیا ایستادگی کرده و مثل سرو سربلند خیلی شایستگی از خودش نشان داده و قوت و قدرت نشان داده است پس ایران قوی یک واقعیت است و باید همه تلاش کنند که ایران قوی، قویتر بشود و نگاه ایشان به آینده چنین نگاهی است و این پیام از این پیام عطر دلنواز امید بیش از هر چیز دیگری به مشام میرسد.
این یک واقعیت است، حالا اگر نکتهای دیگری مورد نظرتان است، بفرمایید.
سوال: با وجود چالشهایی که است، چون ایشان هم باز اشاره میکنند اگر زمانی است که برخی بیانات و صحبتها برای صادقانه بیان کردن مشکلات با مردم فقط با مردم میتواند اتفاق بیافتد، اشکال ندارد، اما زمانی که این بیان در کل دنیا میتواند شنیده شود، اقتضاء میکند که حرف زده نشود، در این شرایط که چالشها وجود دارد آن بیان صادق هم باید وجود داشته باشد، آن روایت قدرت و ایران قوی چگونه میتواند اتفاق بیافتد؟
حداد عادل: من فکر میکنم بهتر باشد این بیانیه را از اول توجه کنیم به آن و این کلیدواژههای مهم را که حاوی یک مفهوم و یک پیام مهم است مشخص کنیم که یکی از مهمترین آن همین پیام قدرتی است که شما اشاره کردید.
ایشان اولا به همه کارکنان دولت، کارکنان و مدیران فعال دستگاههای دولتی تبریک گفتند، این قدرشناسی کردند از زحمات همه کسانی که در قوه مجریه تلاش میکنند.
وظیفه قوه مجریه همیشه سنگین بوده، در این شش ماه اخیر که کشور ما در شرایط جنگی به سرمی برده این وظیفه سنگینتر از همیشه بوده، ایشان پیام خودش را با این تشکر آغاز میکنند که مخاطب ایشان در صدر این نامه همه کارکنان دولت هستند.
زن، مرد، هر جای ایران، در هر سمتی و بعد توجه ویژه به شخص رئیس جمهور و یاد کردن از ایشان با دو صفت ممتاز صادق و دلسوز؛ که این هم واقعا تعارف نیست، یعنی همه کسانی که آقای پزشکیان میشناسند و در این دو سال با ایشان حشر و نشر داشتند، مردم ایران تصدیق میکنند که واقعاصفت صادق و دلسوز برازنده ایشان است.
این نکته مهم و بعد صحبت از این که در شرایط فعلی که محدودیتها، دسیسههای گوناگون دشمن آمریکایی صهیونی، تشدید تحریمها و محاصرهها و موانعی که در طول این جنگ تحمیلی سوم در مسیر تامین کالاها و انواع خدمات بوده است، دولت چگونه این کالاها را تامین کرده و چگونه به ترمیم خسارات و نقاط آسیب دیده پرداخته و مدیریت انرژی کرده، اینها را ایشان در مقدمه ذکر میکند و بعد هم از شهیدان باهنر و رجایی و رئیسی و قائد شهید و وزرای شهید در ادوار مختلف هم یاد میکند.
بعد میرسند به همین روایت قدرتی که شما اشاره کردید و به کسانی که سهوا یا عمدی که بعید میدانم کسی یک همچین خطایی مرتکب شود، با بیان ضعفها، دل مردم را خالی کنند و ناامیدی را ترویج کنند، یک تذکری دادند، گفتند که در شرایط جنگی این کار عیبش بیشتر از هر وقت دیگری است و باعث سوء استفاده دشمن و وحشت مردم میشود.
من میخواهم یک اشاره کنم به این که خواندهام، شنیدهام که در جنگ یکی از جنگهای پیامبر که اصحاب ایشان خیلیهای شان سالخورده بودند و مثل بنده محاسن شان سفید شده بود، پیامبر دستور دادند که این پیرمردها که ریش سفیدند، بروند ریش شان را خضاب کنند و رنگ کنند به اصطلاح و ریش شان را سیاه کنند که دشمن از دور که میبیند تصور نکند که یک عده پیرمرد رنجور آمدند به جنگ و اینها را جوان تصور کند.
خوب این یک مصداق از همین قوی نمایی و قدرت که پیامبر نخواستند که این ضعف یعنی سالخوردگی که در صورت آشکار بود به چشم دشمن بیاد.
حالا امروز ممکن است که این کار به طرق دیگری صورت بگیرد، یک عدهای ما را در جنگ نظامی ضعیف بخواهند جلوه بدهند، یک عده در جنگ اقتصادی یا چیز دیگر، ایشان تذکر میدهند که شرایط جنگی اقتضاء خودش را دارد، من همین جا اشاره میکنم که در همه جای دنیا اطلاع رسانی در دوران جنگ قواعد خاص خودش را دارد.
یعنی وقتی یک کشوری دچار جنگ میشود، یک شرایط خاصی در اطلاع رسانی حاکم میشود، این در تمام جنگها در همه کشورها صادق است و ناظر به همین است که مردم دل شان خالی نشود، دشمن سوء استفاده نکند.
ایشان بر این نکته تاکید کردند و گفتند که بنا به آیه قرآن که میفرماید به زبان بیاورید، بگویید، بیان کنید نعمتهایی که خدا به شما دادید، نقاط قوت ومثبت را بیان کنید.
بعد در بند دیگری از این پیام ایشان تقدیر میکنند از مردم، مردم عزیز و میگویند که این مردم که شایستگی خودشان در این شش ماه سخت جنگ نشان دادند، در همه عرصهها و از جمله با حضور در میدانها، یعنی سجام و همراهی و همدلی خودشان را به اثبات رساندند واقعا شایسته هستند که دولتی ها، کارکنان نظام و همه مسئولان قوه مجریه به این مردم خدمت کنند.
پس این مردم حق شان است که به آنها خدمت شود و بعدا ایشان طولانیترین بند این پیام را اختصاص میدهند به بیان واقعی مشکلات مردم و با این پیام خودشان ایشان به امثال بنده، یک درسی میدهند، میگویند که هم دولت را تایید کنید، هم حمایت کنید، هم تشکر کنید، هم در عین حال توجه بدهید که باید به معیشت مردم رسیدگی کنند و اشاره میکنند لزوم توجه جدی به زنجیره چالشهای اقتصادی – معیشتی از قبیل تورم، بیکاری، مدیریت قیمت ها، بازار و کالا و خدمات و بعضی دیگر از عناصر حوزه اقتصاد، رشد، افزایش سرمایه گذاری، هدایتش به سمت مفید و مورد نیاز، رونق تولید، اسقاط تدریجی دلار و اقتصاد مقاومتی، همین طور میآیند سراغ تولید داخل، واردات صحیح و حکیمانه، صادرات و چه و چه یعنی کاملا بحث کارشناسی میکنند، رئوس مطالب را میدهند، تذکر میدهند و باز برای این که کسی سوءاستفاده نکند خودشان در اول این بند هم میگویند که اینهایی که من میگویم در کانون برنامههای دولت خدمتگزار یا به نوعی در فهرست اهداف آن قرار دارد و ذکر آن در این مقام صرفا از باب یادآوری است.
یعنی کاملا متوجه هستند که یک وقتی باز یک عدهای همینها را دست نگیرند و علم نکنند و یک اختلاف تازهای و یک چیزی درست کنند.
باز یعنی ایشان به مردم این را یادآوری میکنند که دغدغه اصلی باید بهبود معیشت مردم باشد.
بهخصوص در شرایط فعلی که دشمن، آمریکا به خصوص از جنگ نظامی بهرهای نبرده و از توطئههای سیاسی این ۴۶ سال هم نتیجهای نگرفته و حالا آمده با محاصره اقتصادی میخواهد این کشور و این ملت و این انقلاب تضعیف بکند، ایشان روی مدیریت معیشت مردم بیش از هر چیز دیگری در این پیام توجه کردهاند و عناصر و اجزاء این را ذکر کردند و در همین ذکر نکات مهم در اداره کشور، از به کارگیری فناوریها و نوآوریهای پیشنهاد شده توسط نخبگان جوان هم غافل نبودند.
یعنی میگویند که یک نسل تازهای پدید آمده، با یک دانشهای تازهای و اینها برای حل مشکلات کشور یک راه حلهای بدیعی دارند، شما توجه کنید.
این باز یک فقره مهمی است، بعد میگویند در کشاورزی، صنعت که همین قبل از من آقای وزیر کشاورزی صحبت میکردند، فرهنگ و تربیت و امور ارتباطاتی، اجتماعی، این نوآوریها را به کار بگیرند.
بعد میروند سراغ مسئله وحدت، بنده میخواهم بگویم که این تذکر به وحدت هم یکی از مصادیق همان قدرت است، یعنی هیچ تضعیفی در کشور از تفرقه بدتر و بالاتر نیست.
یعنی دشمن به هیچ چیزی بیشتر از تفرقه بین ملت ما امیدوار نیست، به این جهت است که همه ما باید حواس ما جمع باشد که ایجاد تفرقه نکنیم.
همین روزها در کشور ما چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی برگزار شده و ما هفته وحدت را جشن گرفتیم.
همین هفته وحدت که از ۱۲ ربیع الاول شروع میشود، کم و بیش تا ۱۷ اسمش را گذاشتند هفته وحدت، این یک درس وحدت است.
یک جور دیگر هم میشد به این دوگانه نگاه کرد، شیعه بگوید که من قبول ندارم ۱۲ ربیع تولد پیامبر باشد، سنی هم بگوید که من قبول ندارم ۱۷ باشد، ما بیاییم سر این با هم دعوا کنیم.
سوال: یعنی عامل اختلاف باشد؟
حداد عادل: یک جور دیگری که جمهوری اسلامی پیش پای ما گذاشته، این است که چرا دعوا کنید، به جای این که یک روز جشن بگیرید، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ جشن بگیریم و اسم آن را بگذارید هفته وحدت، اول اهل سنت جشن بگیرند، شیعیان بروند در محافل جشن اهل سنت، بعدا شیعیان جشن میگیرند اهل سنت بیایند، دست به دست هم بدهند، این یک عامل وحدت است، این یک درس است و ایشان تاکید میکند روی این مطلب که مراقب تفرقه باشید.
سوال: شما اشاره کردید به موضوع اختلافی که پیش از انقلاب راجع به تاریخ ولادت پیامبر وجود داشت و اتفاقا رهبر شهید انقلاب اسلامی مبدع این اتفاق بودند که هفتهای تحت عنوان هفته وحدت شکل بگیرد و یک موضوع اختلافی به یک موضوع وحدت آفرین تبدیل شد. رهبر معظم انقلاب در همین پیام پرهیز میدهند از ایجاد این دوگانه سازیها، آن الگو را آیا میشود درباره دوگانهسازیهایی که شکل میگیرد، پیادهسازی کرد؟ به نظر شما با توجه به این تفرق و تشططی که بین جریانهای مختلف سیاسی در کشور وجود دارد و هر کدام نظر و دیدگاه خودشان را دارند، آیا از آن الگو میشود تبعیت کرد و ابداعی شکل بگیرد؟
حداد عادل: بله، یعنی آیت الله آقا سید مجتبی خامنهای در این پیام خودشان اصرار دارند که دوگانههای موهوم رواج ندهید. بعد ایشان مشخص میکنند این خیلی مهم است، میگویند هر نوع دوگانه سازی موهوم، ممنوع است. بعد مثال میزنند از قبیل جنگ یا مذاکره، این خیلی روشن است، امروز یک عده میگویند که مذاکره، خیانت است و باید حتما جنگید، یک عده هم میگویند حتما باید مذاکره کرد اصلا ما در عرصه نظامی پیش نمیبریم. ایشان میگویند که این دو تا مانعه الجمع نیست، این صریح است دیگر، یعنی این تفسیر رای بنده که نیست که یک عدهای مدام یک چیزی مینویسند در میدان این را سعی میکنند جلوی دوربین بگیرند که مذاکره نباید بشود، مذاکره خیانت است، ایشان میگویند این غلط است، این دوگانه موهوم است یعنی میگویند هم مذاکره در جای خودش لازم است هم باید آماده جنگ باشیم. این حرف ایشان است. بعد میگویند وفاق یا تندروری، یعنی یک عده را بگویند وفاقی هستی تو، یک مهر باطل میزنند که اسم آن شده وفاقی، یک عده هم بگویند تندرو، میگویند این هم غلط است. باز سازش یا جنگ طلبی که مثلا یک عده بگویند ما باید برویم سازش کنیم یک عده بگویند باید برویم بجنگیم دو دسته بشوند، این حرفها نیست ملت باید ید واحد باشند و حول محور رهبری، وحدت را حفظ کنند و بعد میگویند این جور دوگانهها در گذشته به مردم عزیز ما خسارتهایی وارد ساخته و از این به بعد هم میتواند وارد کند بعد این طور میگویند، لذا بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. ایشان یک نکته مهمی را در این پیام میگویند که من فکر میکنم مخصوصا دوستان ما در دولت و رئیس جمهور محترم در صدر دولت باید به این نکته توجه ویژه بکنند. ایشان میگویند هر اقدامی که میخواهید بکنید، باید یک پیوست وحدت و انسجام اجتماعی برای آن در نظر بگیرید و یک کاری که میخواهید بکنید تحولی، کار تازهای، فکر کنید که این چه واکنش اجتماعی میتواند داشته باشد؟ و آن واکنش آیا ممکن است که فرصتی برای دشمن ایجاد کند که بیاید لطمه بزند؟ برای این که خیلی کلی صحبت نکرده باشیم، یکی از مصادیق این صحبت ایشان را من میخواهم یادآوری کنم، ما در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین داشتیم، ولی چگونه اجرا شد؟ مردم شب خوابیدند صبح جمعه که بلند شدند دیدند یک دفعه بنزین گران شده، این یک اقدامی بوده که پیوست انسجام اجتماعی نداشته است، یعنی مردم گفتند که مگر ما نامحرم هستیم؟ مگر نه این که قرار است ما پول آن را بیشتر بدهیم؟ مگر ما مخاطب این قاعده نیستیم؟ چرا باید ما را غافلگیر کنند؟ و یک زمینهای پیدا شد دشمن هم وارد شد آن اتفاق افتاد که میدانید. الان دولت میخواهد راجع به بنزین تصمیماتی بگیرد. باید هم بگیرد. باید این وضع آشفتهای که در قصه بنزین وجود دارد، این تغییر پیدا کند، اما باید با مردم صحبت بشود، باید اذهان روشن بشوند، آماده بشوند تا حالا چند برنامه بوده، مسئولین آمدند توضیح دادند، من فکر میکنم قبل از این که این اجرا بشود هر تصمیمی دولت میگیرد بیاید با مردم صحبت کند و حتی میزگردهایی در صدا و سیما برگزار بشود که موافق و مخالف صحبت بکنند. مردم بفهمند که کدامیک از این طرحها بهتر است و دولت چه دلیلی دارد که یک طرحی را میخواهد اجرا کند، این یعنی پیوست اجتماعی داشتن و چون بحث قدرت این جا مطرح است و امید و اینها، من قبل از این که وقتم تمام شود، میخواهم یک تبریکی هم به ملت ایران بگویم، پیروزی تیم والیبال زیر ۱۷ سال نوجوانان ایران را که قهرمان جهان شدند و من این مسابقات را از اول تعقیب میکردم با همه گرفتاریها ولو این که کار هم داشتم تلویزیون را روشن میکردم هر چند دقیقه یک بار یک نگاهی به امتیازات میکردم و تیم حریف و تیم ایران را و واقعا این که ایران به مثلا فرانسه روبهرو بشود فرانسهای که در والیبال قهرمان المپیک بوده و آن را شکستی بدهد به این صورتی که امروز بعد از ظهر دیدیم این یک نشانه قدرت است یک مایه امید است که باید قدر این جوانان را دانست کما این که تیم والیبال دختران ما هم خیلی خوش درخشیدند و در عین این که با پوشش اسلامی مناسب شرکت کردند در این مسابقات که یک پیامی است به این دنیای برهنه بی اخلاق، ولی سطح خوبی از ورزش را در سطح جهانی نشان دادند و بچههای المپیادی ما هم المپیاد علوم زمین، المپیاد هوش مصنوعی، المپیاد نجوم و اینها، موفقیتهایی که کسب کردند اینها را هم باید دید و دانست و به رخ کشید و به این ملت امیدواری داد، همه اینها شاخصها و نشانههای قدرت است، یک بخش پایانی هم این پیام دارد که ایشان میخواهند بگویند که مسئله معیشت مهم است، مسئله تورم مهم است، مبارزه با گرانی مهم است، مبارزه با گرانفروشی از آن مهمتر است که مردم میگویند حالا گرانی دست شما نیست، گرانفروش را که میتوانید گریبانش را بگیرید، چون خیلی وقتها آن که باعث درد و رنج مردم میشود سوءاستفاده یک عده فرصت طلب است که اصلا تولیداتی که به ارز هم بستگی ندارد دو سه برابر کردند، اصلا ربطی به ارز ندارد تولید اینها، یا یک ربط بسیار اندکی دارد، اما همه سوءاستفاده کردند نرخها را بالا بردند، قوه قضائیه این جا باید به کمک دولت بیاید اینها را گفتند، اما آخرسر هم گفتند که از جمله مسائل مهم دیگر، توجه فراراهبردی به مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت است. یعنی این فرو رفتن در اقتصاد و این گرفتاریهای روزمره شما را از اهمیت فرهنگ و تعلیم و تربیت غافل نکند و، چون اصطلاح فراراهبردی هم یک قدری جدید است، ایشان توضیح هم دادند که تعبیر فراراهبردی به معنای آن است که تنظیم راهبردهای دیگر باید با ملاحظه این مسئله باشد. یعنی این یک چتری است بالای سر سایر راهبردها که راهبردهای دیگر باید محاط زیر این فراراهبرد باشد.
ایشان به قشرهایی مثل معلمان و استادان دانشگاه و حوزه و پرستاران و پزشکان توجه دارند و آنان که حتی در نهادهای غیر خصوصی خدمت میکنند و یک نکته خیلی مهم را هم ذکر میکنند که من فکر میکنم، تشکر ایشان است از بانوان و به خصوص بانوان خانه دار که میگویند نقش بانوان خانه دار در واقع فرهنگ زیبا و مطلوب آینده که ظریفترین اجزاء نقش و نگار فرهنگ زیبا و مطلوب آینده در حریم منازل به تک تک فرزندان این مرز و بوم میآموزند.
نقش زنان در این شش ماه هم دیدیم که در میدان چطور میدانداری میکنند.
گاهی میبینم یک خانمی در عین حال که دست به چادرش است یک ساعت تمام دارد پرچم ایران را میچرخاند.
واقعا باید به همت و غیرت این زنان آفرین گفت، رهبر معظم انقلاب هم این را ذکر کردند و جمع بندی شان این است که امیدست به کاربستن این مطالب و سایر مطالب مفیدی که به حمدالله در فهرست برنامههای دولت قابل یافتست کشور عزیزمان به سوی ایران هر چه قویتر سوق داده و فعالان در این مسیر را لایق توجهات خاصه سرورمان عجل الله تعالی فرجه شریف و دعای خیر هدایتشان بفرماید.
من هم یک دعا میکنم که یک عدهای باز یک بندی از این را نگیرند و همین پیامی که همه اش حول امید، قوت و قدرت دور میزند و کمک به دولت و این را مایه باز اختلاف و دعوا قرار ندهند و این تجمعات را یک وسیلهای برای همین ایران قویتر بکنند نه بگو مگوی خلاصه درونی که در واقع ایشان حرف شان این است که با دولت همکاری کنید و بدبین نباشید، تهمت نزنید و حرمت جایگاهها را حفظ بکنید.
در عین حال مسائل واقعی کشور را هم دلسوزانه و منطقی بگویید و با حرف زدن هم کارها درست نمیشود، باید نشست و فکر کرد و تدبیر کرد و مدیریت کرد و با عمل درست برخاسته از فکر درست میشود کشور را اداره کرد.
سوال: نقش رسانهها را چقدر پررنگ میدانید در این ماجرا؟
حداد عادل: یک نکته به مردم بگویم و آن این که اگر یک کسی فرض کنید یک ضعفی نشان داد که نباید نشان بدهد، بنده چرا این را بازنشر کنم، رسانه چرا این را منتقل بکند.
یعنی رسانه هم باید بداند همان طور که تولیدکننده خبر این باید مراقب حرف زدن خودش باشد، انتشاردهنده خبر هم باید مراقب کار خودش باشد. یعنی رسانه نباید بگوید من مسئول نیستم، رسانه هم مخاطب این پیام است که مراقب باشد و خلاصه همه باید دقت کنیم در این شرایط خاصی که دشمن میخواهد گلوی این ملت را بگیرد و فشار اقتصادی وارد کند هم با تدبیر یک کاری کنیم که فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود، هم این که در مدیریت افکار عمومی جلوی فریب و خدعه و توطئه دشمن را بگیریم.
سوال: خیلی وقتها باید نقاط قوتی که داریم مدام برای خودمان یادآوری کنیم، گاهی فراموش میکنیم کجا ایستادیم، چه اتفاق بزرگی را در چند ماه گذشته رقم زدیم، دنیا شگفت زده است از کاری که ایران کرده، گاهی وقتها غرق شدن در این مسائل به حق است؟
حداد عادل: یک واقعیت این است که ما خودمان در متن انقلاب هستیم و معاصر این جمهوری اسلامی هستیم، خیلی از اتفاقات مثبتی که برای ما افتاده برای ما محسوس نیست.
مثل تبدیل شب به روزست، مثلا ساعت ۳ بعد از نصف شب تاریک تاریک است، هشت صبح روشن روشن است، اگر یکباره از ۳ نصف شب به ۸ صبح منتقل شویم میگوییم چه اتفاقی افتاده، اما آرام آرام آنطور که قرآن گفته آرام آرام این اتفاق میافتد، ما حس نمیکنیم، امشب در مسجدی در جنوب تهران سخنرانی داشتم به مناسبت عید میلاد، یک مسجدی در یک فضای زمین ۳ هزار و ۵۰۰ متری، ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر زیربنا، معماری اسلامی – ایرانی، علاوه بر مسجد، حوزه علمیه و کتابخانه، محیط ورزشی و بازی برای بچه ها، درمانگاه مجهز و بعد مرکز مشاوره تربیتی و تحصیلی و خانوادگی و حتی صندوق قرض الحسنه.
سوال: اسم مسجد را هم بگویید؟
حداد عادل: مسجد قاسم بن حسن، ۲۰ سالگی تاسیس مسجد، افتتاح مسجد بود در خیابان بزرگراه شهید محلاتی، امشب آن جا جشن بود، بنده آن جا سخنرانی داشتم.
گفتم خانمها و آقایان، صندلی گذاشته بودند، برخلاف برخی جاها که پرده ضخیم میکشند که خانمها، آقایون را نمیبینند و بعد شروع میکنند با همدیگر حرف زدن، وقتی گوینده را نبیند، اصلا متوجه نمیشود، صندلی آقایان گذاشته بودند جلو، خانمها صندلی، خیلی مرتب، منظم، محترم نشسته بودند و مثل نشستهای سخنرانی و نورپردازی و برنامه همه چیز، گفتم که شما میتوانید مقایسه کنید وضع مسجد در ایران امروز با ۵۰ سال پیش قبل از انقلاب.
ببینید مسجد چطور میتواند نزدیک میشود به مسجد زمان پیغمبر و دولت میخواهد محله محوری را ترویج کند با مرکزیت مسجد.
این یک اتفاق ساده است، گفت که چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، این مسجد این جوری بهتر شده، الگو میشود، این آقای شهید ما، امام شهید ما، که من صبح فردای بعد از شهادتش آمدم همین جا نشستم و راجع به ایشان صحبت کردن، ایشان همیشه منادی امید بودند.
ایشان هم عیب و نقص در جامعه میدیدند، اما روش این نبود که فقط عیبها را بگویند، بلکه حسنها را برجسته میکردند. میگفتند که حسنها را تقویت کنید، مثلا فرض کنید ایشان میخواستند شیوه مداحی و نوحه خوانی را اصلاح کنند، نمیآمدند عیبها را بگویند بلکه مداحان خوب را انتخاب میکردند، اینها را میآوردند، احترام میکردند، خودشان پای صحبتشان مینشستند، تاییدشان میکردند و به مردم الگو نشان میدادند، اگر یک اشکالی در کار آن مداح بود خصوصی به آنها میگویند، من بعضی وقتها بعد از نشستها خدمت آقا بودم، مداحان میآمدند خداحافظی کنند، آقا در گوش آنان ضمن اینکه تشکر میکردند و میبوسیدندشان و تاییدشان میکردند، میگفتند این مطلب را که گفتی اگر این جوری بگویید، بهتر است، این شیوه را باید داشته باشیم، هم حسنها بگوییم و با معرفی حسنها الگوسازی کنیم.
سوال: جمعبندی بفرمایید؟
حداد عادل: دعا برای این ملت بزرگ، تشکر از این مردم عزیز، تبریک مجدد میلاد پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیهالسلام و امیدواری و دعا برای اینکه انشاءالله این جنگ، همانطور که تا حالا با موفقیت ملت ایران همراه بوده است، به فرجامی بسیار عزتمندانه منتهی شود و بهترین تسلی برای دل همه ملت و خانواده شهدا در سوگ رهبر شهید و خانواده ایشان و همه شهیدان انقلاب اسلامی، پیروزی عزتمندانه ملت در این جنگ باشد که انشاءالله به همت همه میسر شود.