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رویداد «رحمة للعالمین» در باغ کتاب

همزمان با هفته وحدت آیین‌واره فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در باغ کتاب تهران برگزار شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۰۰:۰۹
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برچسب ها: پیامبر ، هفته وحدت
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