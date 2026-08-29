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وزیر جهاد کشاورزی گفت: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا به امروز هیچ برداشتی از ذخایر نداشتهایم و ذخایر ما رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامرضا نوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با عنوان دولت پای کار مردم، به پرسشها پاسخ گفت. متن کامل گفتگو به این شرح است:
سوال: چون ایامی که پشت سر گذاشتیم، موضوع جنگ و بحث توزیع کشاورزی امنیت غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفت، اگر موافق هستید از این جا آغاز کنیم که در ماههایی که پشت سر گذاشتیم به لحاظ تامین امنیت غذایی با وجود چالشهایی که وجود داشت، وزارت جهاد کشاورزی چگونه توانست این موضوع را مدیریت کند و الان وضع به ویژه ذخایر راهبردی ما چگونه است؟
نوری: من ابتدا یادی میکنیم از شهدای عزیزمان، شهدای دولت و یادی از رهبر شهیدمان میکنیم و هفته دولت را هم گرامی میداریم و روز کارمند را خدمت همه فعالان در دولت تبریک عرض میکنم. دولت چهاردهم زمانی که کار را شروع کرد تقریبا توام بود با چالشها و تنشهای متنوع و علیرغم این شرایط نامساعدی که بود در حوزههای مختلف حتی اقلیم هم همراهی نمیکرد مثل خشکسالی یا جنگهای ظالمانهای که بر علیه کشور ما شروع شد با وجود همه این اتفاقات از تحریم و محاصره و اینها گرفته یک اقدامات اصلاحی بی نظیر و کم نظیری در حوزه کشاورزی در کشور ما اتفاق افتاد در دو سال گذشته که آثار آن را ما توانستیم در بحث تامین کالا ببینیم. در حوزه حمایت از تولید داخل، تسهیل شرایط سرمایه گذاری، چون من اعدادی که الان عرض خواهم کرد مشخص است که چقدر شرایط تسهیل شده برای سرمایه گذاری، تدقیق آمار که ما بایستی آمارمان را دقیق میکردیم لازمه مدیریت است انضباط مالی در حوزههای مختلف، نظاممند شدن یارانهها اینها کارها و اتفاقات اساسی بود که در بخش افتاده، تنظیم بازار، مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، اجرای الگوی کشت، دانش محور کردن بخش کشاورزی اینها از جمله اقداماتی بود که در دو سال گذشته با جدیت تمام دنبال شد و از اجرای همه اینها میشود گفت که به یک دستاوردهایی در این مقطع شاید همه آنها به آن دستاورد نرسیده رسیدیم، چون حاصل زحمت کشاورزان و تولید کنندگان عزیز ما است من اجازه میخواهم که به بخشی از آنها اشاره کنیم آنهایی که اتفاق افتاده، ما ۱۸ درصد تولیدات گلخانهای در کشور ما افزایش داشته، ۱۰ درصد تولید برنج، رفع تداخل را در حوزه اراضی و مشکلاتی که مردم داشتند در حد ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی و آزادسازی نزدیک ۲ و ۴ دهم میلیون هکتار از اراضی به نفع مردم و کشاورزان عزیزمان، ۳۶ درصد افزایش بیمه بخش کشاورزی را داشتیم، مراکز رشد که در بحث دانشگاهی کردن کشاورزی مهم هستند، حدود ۱۲ درصد رشد داشته مساحت شهرکهای کشاورزی ما ۲۰ درصد رشد داشته، صادرات آبزیان ما ۱۷ درصد رشد داشته، پرورش میگو ۳۷ درصد در کشور ما رشد داشته، ۶ درصد صید رشد داشته، چون به بحث آبزی پروری اشاره شد من باید بگویم که حتی در این ایام سخت جنگ و بعد از جنگ سوم که جنگ نامنظمی در منطقه خلیج فارس و استان هرمزگان خصوصا اتفاق افتاد صیادان و فعالان این حوزه در زیر همان موشکبارانها به کارشان ادامه دادند و افزایش تولید هم داشتند و بخش قابل توجهی هم ما را بی نیاز از واردات کردند در این حوزه، گوشت مرغ ۵ درصد، تخم مرغ ۸ و نیم درصد، شیر ۳ و ۶ دهم درصد، گوشت قرمز ۲ و نیم درصد، محصولات باغی ۹ درصد و تولید بذور هیبریدی در کشور که خیلی برای ما مهم بود ۳۶ درصد افزایش داشت، همه این افزایشها بر اساس برنامه ریزیها و سیاستگذاریهایی انجام گرفت که برنامه اجرایی دولت بود، برنامه هفتم بود، برنامهای بود که ما در شروع کار آن را ارائه داده بودیم، همه اینها دست به دست هم دادند این افزایش تولیدها در این شرایط سخت باعث آن شدند که ما امنیت غذایی مان در کشور به طور مرتب و منظم کار بکند تامین کالا در کشور به طور منظم و مرتب بدون هیچ اشکالی ادامه پیدا بکند و دولت عموما و ما هم مفتخریم که مقام معظم رهبری در پیام دیروزشان دلگرمی دادند به همه دولتمردان و در وهله اول هم به تامین کالاها اشاره فرمودند که خیلی مهم بود برای ما و یا این که وزارتخانه در حوزه اجرای تکالیف برنامه هفتم در شش ماهه اول رتبه یک را بین دستگاهها کسب کرد و یا نشان یاور فتحی که آقای رئیس جمهور لطف کردند در هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی دادند برای مجموعه همکاران و فعالان این بخش، بخاطر نقشی که در این دوران پرفراز و نشیب در تامین امنیت غذایی و در تامین کالاها در کشور اتفاق افتاده بود.
سوال: در حوزه وابستگی و خودکفایی الان در ایامی که پشت سر گذاشتیم هم ترمیمهایی اتفاق افتاده؟ یعنی شاخص به نفع خودکفایی افزایش داشته است؟
نوری: بله در این شرایط سخت هم اتفاقات خوبی افتاد همان که عرض کردم ما واردات ماهیهای تند را در کشور داشتیم که با صید قابل توجهی که انجام گرفت خیلی کاهش پیدا کرده دارد به صفر نزدیک میشود، ما در همین شرایط برای اولین بار در کشور در تولید گوشت مرغ خودکفا شدیم و داریم میرویم به سمت صادرات، افزایش تولید گوشت قرمز را داشتیم اینهایی که عرض کردم همه در این شرایط سخت اتفاق افتاده که با لطف خداوند و به برکت زحمات ارزشمند همه فعالان در این زنجیره بزرگ کشاورزی کشور و کشاورزان و دامداران و روستائیان عشایر و صیادان عزیز ما اتفاق افتاده است.
سوال: منظور من بیشتر روی نهادهها است، مثلا نهادههای دامی یا مثلا روی بحث کنجاله، روغن، الان چه میزان وابستگی مان کاهش پیدا کرده است؟
نوری: آن نهادههایی که شما مطرح میفرمایید، اولا ما برای آنها تغییراتی داشتیم در تنوع برای مصرف در جیره غذایی، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، گندم دامی را اینها را همه در حدود یک سال گذشته وارد جیره غذایی کردیم در بحث واردات مان که تنوع بدهیم، تنوع مبادی ایجاد کردیم در بحث واردات، خصوصا از سمت شمال افزایش دادیم، ما از نظر تولید تا به امروز یا تا چند ماه قبل هیچ توجیحی نداشت متاسفانه، با وجود ارز ترجیحی که بود و آن یارانه به جای این که به تولید داخلی داده شود به جای این که تولید داخلی مان بتواند رقابت کند با تولیدات خارجی ما با ارز یارانهای از خارج خرید میکردیم و میآوردیم داخل کشور، بنابراین خیلی توجیه نداشت ولی با اصلاح آن ما شاهد آن هستیم که به طور قابل توجهی تمایل به کشت دانههای روغنی، تمایل به کشت دانههای علوفهای که مصرف دارند در دامداریها و مرغداریها، در کشور رو به افزایش است و طبیعتا بعد از این هم قابل افزایش خواهد بود، چون توجیه دارد و از نظر تولید و اقتصادی بودن آن دیگر توجیه پذیر است. تا حدی میتواند شرایط اقلیمی ما بعضی از اینها را تولید کند ظرفیتهای موجود ما از نظر آب، خاک، بخشی از این را میتواند تولید کند، چون این نهادهها معمولا کالاهای پرمصرف از نظر آب هستند و این که ما بخشی از اینها را وارد میکنیم به طور قابل توجه آب مجازی وارد کشور ما میشود و در مصرف آب مان صرفه جویی میشود بنابراین محدودیتهایی در آن حوزه داریم که متناسب با آنها انشاالله تولید این نوع نهادهها را در داخل کشور پیش خواهیم گرفت.
سوال: من بیشتر میخواهم به دلیل افزایش قیمتها و گرانیها برسم که گفته میشود یک بخشی از آن به دلیل همین وابستگیها است که اگر این سمت به سمت بهبود شدن و خودکفایی دارد میرود علی القاعده باید بتوانیم در تنظیم بازار موفقتر عمل کنیم.
نوری: اولا هر تولیدی که در کشور اتفاق میافتد اقتصاد در دنیا تقریبا مثل ظروف مرتبطه است ما نمیتوانیم بگوییم هر چیزی که در داخل تولید میکنیم حتما از بقیه جاها ارزانتر خواهد بود، چون خیلی چیزها دخیل هستند در تولید یک محصول، صرفا مثلا یکی دو تا نهاده نیست که بگوییم اینها مثلا، چون واردات آن قطع شود قیمت آن درست میشود. اما این که علت گرانیهای آن چه بوده؟ یکی همین اصلاح ارزی که انجام گرفت طبیعتا تاثیر داشت در افزایش قیمتها، اما مابه ازای آن را که برای هر نفر یک میلیون تومان بود دولت در کالابرگ خانوارها برای همه ایرانیان شارژ کرد یعنی آن عددی که حدود ۸ و نیم میلیارد دلار بود و برای کمک به غذا و کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره از خرید داخل شروع میشد عین همان عدد را دولت یک مقداری هم بیشتر از آن منتقل کرد به حساب خانوارها یعنی هر چه این در خارج از کشور در داخل کشور نشتی و انحراف داشت همه آنها جمع شد و دقیقا عدد آخر آن و نهایی آن واریز به حساب خانوارها میشود پس این مقرون به صرفهتر بود از نظر اقتصاد خانوار که این پول به خودشان داده شود. اما بعد از این دو تا اتفاق افتاد یکی باز افزایش نرخ ارزی بود که بسیار هم مورد تاکید آقای رئیس جمهور بود از ابتدا که باید مابه التفاوت این را به مردم پرداخت کنیم و الان هم روی این موضوع تاکید میفرمایند و دولت و تیم اقتصادی هم با جدیت در دستور کارشان است که به نحوی بتوانند این را افزایش بدهند خصوصا برای اقشار پایین دست جامعه؛ یک اتفاق دیگری که افتاد یکسری تصمیماتی در بودجه گرفته شد برای اولین بار برای کالاهای اساسی ما مالیات ارزش افزوده ۱۱ درصدی تعلق گرفت برای اولین بار حقوق ورودی ۵ درصدی تعلق گرفت نقدا همین جا یک ۱۴-۱۵ درصد افزایش قیمتی است که روی آنها دارد اضافه میشود، این یک دلیل بود در داخل، هزینههای کارگری.
سوال: این اتفاق به نظر شما سهم اینها، این اتفاقاتی که الان اشاره فرمودید سهم اینها در افزایش قیمت چقدر است سهم موضوعاتی مثل تحریم در افزایش قیمت چقدر است؟
نوری: علت بعدی بحث تحریمها و خصوصا جنگ و محاصره بود. بهرحال قیمت جهانی خیلی از اقلام کالاهای اساسی در دنیا افزایش پیدا کرده وقتی داد دنیا در آمده که الان از اقدامات امریکا در منطقه و جنگی که شروع کرده معترض هستند بخاطر این که در همه جای دنیا یک افزایش قیمت جهانی بوجود آمده در غذا و انرژی، یکی افزایش قیمتهای جهانی بود. برای ما آنچه که اضافهتر از بقیه کشورها بود هزینه حملها بسیار افزایش پیدا کرده، من نمیخواهم به اعداد اشاره کنم ولی خیلی تفاوت دارد، هزینه حملها افزایش پیدا میکند، ریسک واردکنندگان دارد افزایش پیدا میکند همه اینها میآید مینشیند روی قیمت کالاها، ما در تامین کالا هیچ مشکلی نداریم و نخواهیم داشت ولی روی قیمتها، محاصره، جنگ و تحریمها قطعا تاثیر دارد ما نمیتوانیم منکر اینها بشویم و آثار آنها روی قیمتها دیده میشود و دولت هم سعی دارد تلاش میکند که بتواند از طرق مختلف این مضیقهها را از سر دولت ایران از سر ملت ایران بردارد و این هزینههای بیهودهای که پرداخت میشود جلوی اینها گرفته شود.
سوال: این اقدامات دولت به نظر شما در شرایط محاصره یا تحریم چقدر میتواند اثرگذار باشد، چه زمانی میتوانیم به یک ثباتی یا مثلا تعدیلی در بازار باشیم؟
نوری: اصلیترین اقدامی که دولت و آقای رئیس جمهور انجام دادند امضای یک تفاهمنامهای بود که بتوانیم همه اینها را یک جا برداریم از سر اقتصاد کشور، به نظرم اتفاق بسیار مهمی بود و سند بسیار مهمی هم بود که در آن همه آنهایی که الان روی کالاها تاثیر دارد من اشاره میکنم این که محاصره دریایی را باید بردارند، دقیقا یک کاهش قیمتی را برای ما خواهد داشت، این که تحریمها دیگر اعمال نشود، به ظاهر میگویند غذا تحریم نیست ولی این کشتی تحریم است، بدون کشتی کالای غذا چطور حمل شود؟ وقتی تحریمها برداشته شود یک بخشی از هزینهها کم میشود وقتی میگویند از منابع بلوکه شده استفاده شود، چند درصدی آنجا هزینههای تمام شده روی کالاها اثر میگذارد یعنی حدود ۹ تا بندی که آنجا هست ۴-۵ بند آن کاملا اقتصادی هستند که روی قیمت کالاها از جمله کالاهای اساسی میتوانند اثر داشته باشند، حالا بخشی هم موضوعات سیاسی هستند که غیر مستقیم میتوانند اثر داشته باشند که جنگ تمام شود این که محاصره تمام شود این که تمامیت ارضی مورد احترام قرار بگیرد همه اینها نکات مثبتی هستند که در این توافقنامه هست و بعنوان مهمترین اقدام دولت و آقای رئیس جمهور میتواند تلقی بشود که اگر بتواند این سند نهایی بشود طبیعتا خیلی کمک خواهد کرد برای کاهش یکسری از هزینههایی که بر کشور دارد تحمیل میشود. در بحث تاب آوری اشاره فرمودید من اولا از اعتماد مردم عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم، از همان جنگ ۱۲ روزهای که شروع شد و ما محضر مردم عزیز عرض کردیم که تحت هر شرایطی کالاهای مورد نیازشان را تامین خواهیم کرد. این وظیفه ما است و اعتماد کردند مردم، خریدهای هیجانی نبود، هجوم به فروشگاهها اتفاق نیافتاد، در یک شرایط کاملا عادی شرایط بازار کالاهای اساسی جریان پیدا کرد و همان طور که درما ماههای گذشته در این ۱۴-۱۵ ماه گذشته ثابت کردیم که تحت شدیدترین شرایط میتوانیم کالا را برای کشور تامین کنیم، با همان اعتبار هم در ادامه با تاکیدی که آقای رئیس جمهور دارند و بسیار تاکید دارند در این زمینه و ضمن راهکارهایی که میدهند، موظف هستیم که کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنیم، مثل ماههای گذشته در زیرموشک باران و جنگ به فضل الهی من بعد هم این کار را انجام خواهیم داد.
از شروع جنگ تحمیلی سوم یعنی از ۹ اسفند تا به امروز هیچ برداشتی از ذخایرمان نداشتیم، ذخایرمان رو به افزایش بوده، هیچ نیازی به برداشت از ذخایر نبوده و عددشان دارد افزایش پیدا میکند.
خودمان هم آن سطح را افزایش دادیم و میبینید که محاصره است و محدودیت و ممنوعیت و اینها هیچ کدام نمیتواند در کالای موجودی در بازار اثر بگذارد، آنهایی که کاربردی هستند، کار دارند با بازارگاه و اینها حدود ۱۰ هزار نفر از مردم و بهره برداران عزیز ملاحظه میکنند همیشه بالای یک میلیون کالا برای عرضه وجود دارد عمدتا بخش خصوصی دارد انجام میدهد و بدون هیچ نگرانی امنیت غذایی مردم تامین خواهد شد.
البته هزینههایی مترتب است و دولت هم تلاش میکند که این هزینهها را به حداقل برساند از طریق تفاهم نامه، از طریق موافقت نامه و اتفاقاتی که بتواند تحریمها را بردارد و بتواند پولهای بلوکه شده ما را آزاد بکند و بتواند محاصره را بردارد، همه اینها تک تک همانطور که ایجادشان روی قیمت تاثیر داشته، رفع آنها میتواند یک اثری داشته باشد روی کاهش قیمتها.
سوال: در حوزه گندم چه در تولید و چه در خرید و پرداخت مطالبات گندمکاران وضعیت چطور است؟
نوری: نزدیک به ۸ و نیم میلیون تن گندم خریداری کردیم که حدود ۴۲۰ همت هزینه و ارزش آن میشود، تاکنون ۲۱۸ و نیم همت آن پرداخت شده و حدود ۲۰۰ همت باقی مانده هم انشاءالله منتظریم همکاران عزیزمان در سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر کارسازی کنند که بتوانیم با مابقی کشاورزان عزیز حق الزحمه خود را دریافت کنند.
سوال: واردات هم خواهیم داشت؟
نوری: بله برای ذخایر کماکان واردات را داریم و انجام میگیرد، آنها هم به موقع انجام گرفته خوشبختانه.
سوال: حذف ارز ترجیحی چقدر پیامد داشت برای ما به خصوص در حوزه کشاورزی؟
نوری: واضح عرض کنم خودمان با دست خودمان اقتصاد کشور را گره زده بودیم به خصوص تامین کالاهای اساسی و همین اقدام باعث شد که اگر قبل ازاین اقدام هفت هشت ماه طول میکشید فرضا یک سال طول میکشید تا ارز واردکننده و تامین کننده پرداخت شود تا برود دوباره تجارت انجام بدهد، الان ما هیچ تاخیری نداریم به محض این که کالا اظهار میشود و وارد سامانه بازارگاه میشود، بلافاصله ما به بانک مرکزی این را تایید میکنیم و ظرف یکی دو روز ارز تامین کنندگان پرداخت میشود و همین روانتر کرد کار را، در قبل باید از صادرات نفت ارز دولتی میآمد برای تامین کالاهای اساسی، الان همه دارندگان ارز، صادرکنندگانی که ارزهای متنوعی دست شان است، از محصولات متنوعی که صادر کردند، میتوانند به یک بازار مطمئن و همیشه کالاهای اساسی ارزشان را بفروشند، هم تامین ارز آسان شده و هم به سهولت این کار انجام میگیرد و در کنار آن یکی بحث رساندن این عدد بود به دست مردم.
چون هدف این بود که این عدد به سفره مردم، فراز ونشیبهای زیادی داشت، نشتیهای زیاد و انحرافات زیاد داشت، از خرید خارجی تا برسد به فروشگاه، همه کم و بیش در بعضی جاها انحرافاتی داشت، همه آنها جمع شد و آن عدد نهایی نشست روی حساب خانوارها، این از نظر مصرف کننده، اما از نظر تولیدکننده داخلی یک نمونه ملاحظه کنید، ما گندم کمتر از ۳۰ تومن قیمت گذاشته بودیم برای گندم، در حالی که با این اتفاقات وقتی پرده کنار رفت و مشخص شدکه حاصل زحمت کشاورز چقدر ارزش دارد و قیمت گندم رفت نزدیک ۴۸ تومن و قیمتها برای تولیدکننده واقعی شد و دیگر اجحاف نشد برای تولیدکننده و انگیزه ایجاد شد برای تولید.
همانطور که مثال زدم تولید دانههای روغنی اصلا توجیه نداشت، با فشار و یک اقدامات ترویجی کار پیش میرفت ولی این کار خیلی روان اتفاق خواهد افتاد و توجیه دارد و کسانی که دانه روغنی داشتند به قیمتها مناسب توانستند بفروشند بنابراین انگیزه دارند دوباره تولید کنند، یک یارانهای به خرید خارجی داده نمیشود که مانع توسعه و
پیشرفت کشاورزی ما بشود؛ بنابراین کشاورزی در یک شرایط رقابتی و اقتصادی فعالیت کند و کار بکند. این آثار آن برای تولید بود.
سوال: موضوعاتی در حوزه رانت و انحصار به ویژه حوزه واردات با این اتفاقات از بین رفته؟
نوری: از زمانی که شروع کردیم سطح انحصار را پایینتر آوردیم، تعداد بازرگانان را بیشتر کردیم، افراد بیشتری را فضا باز کردیم و با سیاست گذاریهای درست انجام گرفت.
سوال: هنوز جایی است که انحصار وجود داشته باشد؟
نوری: نه انحصار مطلقی در هیچ جایی نداریم، فقط در دانههای روغنی، چون تعدادشان کارخانهها محدودست و دانههای روغنی برای آن کارخانه الزاما میآید آن جا یک اعداد درشت دیده میشود، بقیه جاها ۳۶ درصد افزایش تعداد بازرگانان داشتیم در حدود یک و نیم سال گذشته که خیلی این تامین کنندگان و فعالان اقتصادی اضافه شدند و طبیعتا از سهمهای بقیه، یک عدد مشخص داریم برای واردات، وقتی ۳۶ درصد اضافه شده از سهمهای بقیه، آنهایی که بالاتر بودند کم شده و اینها توانستند وارد تجارت شوند و این عدد نشان میدهد که بحث انحصار هم شکسته و آن شرایطی هم تعبیه شده بود به نوعی نظامات بود ولی عملا به یک انحصاری منجر شده بود و بازرگانان جدید نمیتوانستند وارد این چرخه فعالیت شوند همه آنها اصلاح کردیم وبرداشتیم و محدودیتها و قید و بندهایی که به نظر ما زائد بود و هر کدام یک رانتی ایجاد میکرد.
هر کدام یک منافعی بلاوجهی ایجاد میکرد که اینها خوشبختانه اصلاح شد و الان هم یک شرایط رقابتی درستی در تجارت برقرارست که همه میتوانند فعالیت کنند و هم میتوانند کالا بیاورند، برخی از مبادی را معاف از ثبت سفارش کردیم، میتوانند کالا بیاورند و بعدا ثبت سفارش کنند، کاملا تسهیل کردیم تجارت را، در بحث گندم صنف و صنعت به خود تولیدکنندگان مجوز دادیم با آزادسازیها که میتوانند خرید گندم انجام دهند، میتوانند بروند خارج خودشان گندم وارد کنند، برای تولیدکنندگان بزرگ البته به همه میدهیم، البته تولیدکنندگان بزرگ توجیه دارد، خودشان بروند کالای شان بیاورند، زنجیرهای بزرگ مرغداری خودشان بروند کالایشان بیاورند لازم نیست حتما بازرگان بیاورد بدهد به آنها، مجاز هستند بروند کالای شان بیاورند.
سوال: اینها در شرایط جنگ تسهیل شد یا از قبل سیاست بود؟
نوری: بخشی از قبل انجام داده بودیم ولی بخش در جنگ سرعت بخشیدیم و این اصلاحات بود که توانست شرایط علی رغم سختیهایی که وجود داشت ناشی از جنگ و محاصره و این اتفاقات، چون شرایط آسان شد، سهل شد و تنوع بیشتری داشتیم در مبادی ورودی، در کالاها و در تعداد بازرگانها، کار خیلی روان توانست پیش برود و هیچ اثری در موضوع تامین نپذیرفت از جنگ و محاصره و این ها.
سوال: هنوز همان شرایط ادامه دارد؟
نوری: اینها شرایط ادامه دارد شرایط دائمی است که ادامه خواهد کرد، ما یک سقفهای نهایی را کنترل میکنیم که مثلا ذرت در کشور ۱۱ میلیون تن نیازست، مثلا یک و یک دهم برابر، یک و دو دهم برابرش، حداکثر ۱۲ و ۱۲ و نیم میلیون تن بیاید در کشور، بیشتر نیاد در کشور ارز کشور نیاد یک جایی بلوکه شود و کهنه شود محصول، این کنترل انجام میدهیم، دیگر قبل از آن کنترل نیست الا سقف انحصاری گذاشتیم ذی نفع واحد میگوییم این عدد میتواند بیاورد، بیش از این نمیتواند در بازار سهم داشته باشد تا افراد بیشتری بتوانند وارد این تجارت شوند.
سوال: الگوی کشت و کشت فراسرزمینی و کشت قراردادی و برنامههایی که در حوزه هوشمند سازی که سازمان جهاد دنبال میکرد، در چه شرایطی هستید؟
نوری: برنامهای که در این ایام به ما کمک کرد، کشت قراردادی بود علی رغم این که تهدید میشد زیرساختهای ما و نگران بودند تولیدکنندگان ولی این تولید قراردادی و شرکتهای بزرگ و شرکتهای دولتی که وارد چرخه شدند کمک کردند که همه واحدهای تولید داشته باشند و ما در این ایام هیچ کاهش تولیدی نداشتیم و همه تولیدات انجام گرفت و بعضی هم افزایشی بود و بعضیها به خودکفایی رسیدیم و وارد فاز صادرات شدیم این در بحث تولید قراردادی.
در کشت فراسرزمینی با توجه به محدودیتهای اقلیمی و خصوصا محدودیتی که در آب داریم، خیلی توجه میکنیم به کشاورزی فراسرزمینی و به صورت عملیاتی وارد شدیم، یک بار هم شاید من گزارش دادم برای اولین بار محصول تولیدی در خارج از کشور بالای ۱۰۰ هزار تن از کشور قزاقستان ماههای پیش وارد کشور شد و امسال سعی میکنیم که این را توسعه دهیم و تشویق میکنیم که سرمایه گذاران مان در کشورهای مختلفی که با آن تفاهم نامه داریم بروند حضور پیدا کنند و فعالیت کنند و محصولات تولیدی شان بخشی را برای کشور بیاورند و در اولویت خریدمان کشاورزان فراسرزمینی هستند در خارج از کشور که کمک میکنند.
در بحث هوشمندسازی سامانههای مان تکمیل کردیم و تاکید داشتیم روی آمارهای مان، چون آمار در بخش ما خیلی مهم است، اگر نتواند آمار دقیق را مدیر داشته باشد اشراف ندارد به بازار و نمیتواند تنظیم کند کم و کاستیها و تنظیمات و با استفاده از هوش مصنوعی و با تکمیل سامانهها ما آمارمان را داریم تکمیل میکنیم.
بعضی از فعالیتهای در حوزه شیلات و حوزه آبیاری و همین الگوی کشت با استفاده از هوش مصنوعی پیش میبریم و وزارت جهاد کشاورزی یکی از دستگاه پیشتاز در حوزه استفاده از فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی است، یک برنامهای هم در دو هفته قبل در شورای عالی هوش مصنوعی به تصویب رساندیم که با سرعت انشاءالله با تامین منابعی که صورت میگیرد ما بتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم.
چون بخش کشاورزی به دلیل گستردگی بسیار زیادی که در پهنه سرزمینی گسترده است از طرفی حساسیتی که هر لحظه باید اشراف داشته باشد، مدیر بخشها روی اطلاعات آنها. بنابراین هوش مصنوعی بسیار کارساز است، کارآمد است، بقیه کشورها در این حوزه دارند حرکت میکنند و ما هم در آن جهت با سرعت حرکت میکنیم.
سوال: تعامل شما با وزارت نفت و نیرو در جهت تامین برق واحدهای تولید و سوخت تعامل خوبی است؟
نوری: ما در بخش سوخت کمبود داشتیم با تعاملاتی برقرارشد تامین شد، حدود ۲ و ۷ دهم میلیاردی بود ما درخواست مان بود خوشبختانه تامین شد و کشاورزان و ماشین آلات کشاورزی که کار میکنند بدون مشکل در پایان سال زراعی به کارشان ادامه میدهند و سال بعدشان پیش بینی شده که مشکلی نداشته باشند.
ما در مجموع کمتر از ۵ درصد انرژی در کشور مصرف میکنیم.
حدود ۴ و ۸ دهم درصد کل انرژی را عرض میکنم.
سوال: شما بیشتر آب را مصرف میکنید در حوزه کشاورزی؟
نوری: بله در این حوزه ما ضمن این که تاکید میکنیم روی این نکته که این کمتر از ۵ درصد مصرف، دارد امنیت غذایی کشور را تامین میکند، این طرف خیلی مهمتر از آن عدد مصرف انرژی است. مورد عنایت و توجه مسئولان عزیز و قوای مختلف در کشور هم هست دارند کمک میکنند، اما خود ما هم خودحساب هستیم، یک شورایی را برای مدیریت مصرف بهینه انرژی در وزارتخانه تشکیل دادیم با مشارکت دستگاههای مختلف که به طور جدی مباحث را آنجا با تشکل هایمان داریم دنبال میکنیم و اعلام میکنیم که ما هم باید با این که سهم مان کمتر است ولی باید نقش مان را ایفا کنیم در صرفه جویی، در مصرف درست و بهینه انرژی که بتوانیم در این شرایطی که کشور ما قرار گرفته و ناترازی که وجود دارد و بعضی از اینها مورد حمله دشمن قرار گرفته بتوانیم نقش خودمان را ایفا کنیم و از این شرایط بگذریم ضمن حفظ تولید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی که بسیار مهم است، در حوزه آب هم ما از وزارت نیرو همیشه خواستیم آن آبی که قرار است طبق برنامه هفتم به ما بدهند آن را در اختیار بگذارند به صورت حجمی تا ما برنامه ریزی مان بر اساس آن باشد و الگوی کشت هم دقیقا بر اساس آبی که آنها در اختیار ما قرار میدهند انجام میگیرد، اما در یکی دو سال گذشته که کمتر از آن حد نرمی که باید آب به ما تحویل داده میشد، تحویل داده شده است.
سوال: چقدر کسری داریم تقریبا؟
نوری: ما باید حتی طبق برنامه هفتم اگر ببینیم حدود ۶۴ میلیارد باید به ما آب داده میشد که در سال گذشته این به ۴۶-۴۷ میلیارد نرسید، بنابراین کمتر است، یعنی بر عکس آن که شما هم تصور داشتید که آب بیشتری مصرف میکند بخش کشاورزی، ولی این طور نیست اولا تقریبا نیمی از مزارع ما به سیستمهای آبیاری مدرن مجهز شدند صرفه جویی داریم، ارقام اصلاح شدهای که آب کمتری مصرف میکنند، ما در آنها کار کردیم بعنوان مثال در یک عملیات به زراعی روی چغندر قند و کشت پاییزه آن ما اندازه سد کرج صرفه جویی داشتیم در کشور در سال گذشته در بحث صرفهجویی در آب، بخش خیلی با سرعت خودش را میخواهد تطبیق بدهد با شرایط جدید اقلیمی، کمبود آب و این کار هم انشاالله اتفاق خواهد افتاد.
سوال: در فضایی که جامعه خیلی نیاز به آرامش دارد، شایعه شدن برخی از خبرها مردم را نگران میکند، از جمله واردات گوشتهای مرغ تاریخ گذشته، پاسخی دارید شما؟
نوری: فکر کنم واردات نبوده، احتمالا این برای همین تولید داخل یک بحثی را مطرح کردند، ببینید این که وقتی میگوییم در یک محصولی به خودکفایی رسیدیم و وارد فاز صادرات میشویم یعنی واردات آن قطع میشود، وقتی واردات قطع میشود یعنی یک جابجایی منافعی است یک عدهای آنجا یک منافعی داشتند دیگر نخواهد بود و حالا بعضا هم تصور این است که واردات نفعش بیشتر از صادرات است البته صادرات را هم بستیم به این که خود تشکلها و خود مجموعهها صادر کنند که سود آن هم به خودشان برگردد، طبیعتا در این فضا یک عدهای میخواهند که یک اسم نامناسبی بگذارند روی تولید داخل، خیلی کار به نظرم ناپسندیدهای است که در حالی که ما میگوییم از این ماه صادرات مرغ داریم بعد بیاییم بگوییم که مرغ ما آلوده است پیام این در دنیا چه میتواند باشد؟ در حالی که هیچ مرغ آلودهای در کشور توزیع نشده، هیچ مرغ آلودهای در کشور توزیع نشده، من دارم تکرار میکنم، سازمان دامپزشکی ما از سازمانهای قدیمی است و استانداردهای آن استانداردهای بسیار بالا و دقیقی هستند روی همه این فرآیندها نظارت دارند چه در دست شرکت دولتی باشد این مرغ، چه در دست شرکت خصوصی، بخش خصوصی، اشخاص باشد، نظارت کامل و مستمری دارند بنابراین به اعتماد آن نظارتها و آن کنترلهایی که صورت میگیرد من با قاطعیت عرض میکنم که هیچ مرغ آلودهای در کشور توزیع نشده و هیچ جای نگرانی برای مردم نیست، من واقعا در این شرایطی که ما باید به اتحاد و اتفاق و انسجام و روحیه دادن به مردم بیاندیشیم بعد بیاییم بخاطر این که محصول دارد به خودکفایی میرسد بزنیم به سر محصول که برگردد دوباره برویم دنبال واردات و اینها بیاییم اینگونه مردم را نگران کنیم جامعه را نگران کنیم بخاطر همین من این جمله را دوباره تکرار بکنم برای مردم عزیز که هیچ مرغ آلودهای در کشور برای مردم توزیع نشده و نمیشود.
سوال: یک دقیقه، اگر صحبت پایانی به عنوان جمع بندی باقی مانده بفرمایید.
نوری: خیلی ممنون اولا تشکر میکنیم از صدا و سیما که این موضوعات را منعکس میکند در هفته دولت، زحمات دولت را، من این نکته را عرض کنم که این دو سال گذشته، دو سال پرفراز و نشیبی بود، برای همه حوزههای دولت، نه صرفا برای امنیت غذایی و انصافا همه پای کار بودند همه دستگاهها، همه کارمندان دولت در همه سطوح، تلاش کردند، فعالیت کردند که مشکلی در کشور پیش نیاید و در این شرایط باید من این را اذعان کنم که اولا راهنماییهای حکیمانه رهبر شهیدمان در ادامه هدایتهای رهبر عزیزمان، هماهنگی بین قوهای بی نظیری که درکشور وجود دارد خصوصا در بین سران قوا و در راس همه این موضوعات پای کار بودن خود اقای رئیس جمهور که انصافا همه جا در سختترین شرایط در آن بمبارانها و موشکبارانها همیشه در کنار دستگاهها، وزرا بود و سر میزدند و راهنمایی میکردند، هدایت میکردند و روحیه میدادند به ما و این باعث شد که این روحیه منتقل شود به تولید کنندگان ما، این روحیه خدمتی و شجاعت آقای رئیس جمهور توانست منتقل شود به دستگاهها، منتقل شود به جامعه و این تاب آوری را داریم که الان دنیا دارد تحسین میکند. این تاب آوری را این پیروزی را امیدواریم انشاالله بتوانیم حفظ کنیم.