به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان
، استاندار همدان در گفتگوی ویژه خبری ساعت 22 امشب از عملکرد یکساله استان همدان در هفته دولت خبرداد و با اشاره به پایان هفته دولت و افتتاح هزار و دویست و شصت پروژه عمرانی و اقتصادی در این ایام، گفت: امسال در هفته دولت، هزار و صد و شصت پروژه عمرانی در بخشهای آموزشی، بهداشت و درمان، ورزشی، حوزههای زیربنایی مثل آب، برق، گاز، ارتباطات و راهها، و همچنین صد پروژه اقتصادی شامل گلخانهها، سردخانهها و واحدهای تولیدی را تقدیم مردم کردیم.
وی افزود: ارزش مالی این پروژهها حدود ۳۷ همت است و در حوزه اقتصادی، پروژههایی که امسال راهاندازی میشوند نزدیک به سه هزار و نهصد نفر اشتغال جدید ایجاد میکنند.
استاندار همدان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نهضت ملی مسکن، با اشاره به اهمیت حیاتی مسکن در سبد خانوارهای فاقد مسکن، افزود: ما معتقدیم مسکن یکی از نیازهای ضروری همه مردم در نقاط شهری و روستایی است.
ملانوری شکمسی بیان کرد: دولت و نظام از ابتدای انقلاب تلاش کرده با در اختیار گذاشتن منابعی مثل زمین و تسهیلات بانکی و راهاندازی حساب صندوق مسکن به دستور امام، به دهکهای پایین درآمدی به ویژه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد کمک کند تا صاحبخانه شوند.
استاندار همدان ادامه داد: در طول این سالها توفیقات خوبی حاصل شده و اکنون در قالب طرح نهضت ملی مسکن، عقبافتادگیهای پروژههای قبلی مثل مسکن مهر را نیز پیگیری میکنیم.
استاندار همدان با تأکید بر مدیریت جدی مسکن در استان، تصریح کرد: بیش از یک سال است که هر یکشنبه جلسات شورای تامین مسکن را تشکیل میدهیم و به طور جدی هم بحث احداث مسکن و هم خدمات زیربنایی و روبنایی را پیگیری میکنیم.
وی تصریح کرد: از سال گذشته تا الان بیش از شش هزار واحد مسکن روستایی تحویل دادیم و در ایام هفته دولت بیش از دو هزار و سیصد واحد مسکن شهری تحویل داده شد. همچنین هزار و دویست هکتار زمین به شهرها الحاق کردیم و طرح جامع شهر همدان را به تصویب رساندیم.
استاندار همدان اظهار داشت: در حال حاضر ۳۹ هزار واحد مسکونی در حال احداث داریم.
وی با اشاره به مشکل تامین منابع مالی پروژههای مسکن، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، تسهیلات بانکی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون افزایش یافت و وقتی پروژهها به سقف ۸۰ درصد پیشرفت برسند، ۲۰۰ میلیون تومان نیز از صندوق ملی مسکن به صورت قرضالحسنه تزریق میشود. همچنین به دهکهای یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، ۴۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه و از سوی این دو نهاد نیز ۲۰۰ میلیون تومان کمک میشود.
ملانوری شمسی ادامه داد: با وجود تورم، ما در شورای تامین مسکن همه دستگاهها را مکلف کردیم که دهکهای پایین از این پروژه عقب نیفتند، چون در طرحهای قبلی معمولاً این افراد به دلیل نداشتن آورده، سهم خود را واگذار میکردند و محروم میشدند.
رونمایی از پویش «سرپناه» برای خانه دار کردن دهک های پایین درآمد در استان همدان
استاندار همدان در ادامه از راهاندازی پویش «سرپناه» برای کمک به خانهدار شدن مددجویان خبر داد و گفت: یک هفته است که این پویش رونمایی شده و با جمعآوری کمکهای مردمی، تلاش میکنیم مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را واقعاً خانهدار کنیم. همین امروز در شهرستان رزن، کلنگ یک مجموعه ۱۸ واحدی برای مددجویان زده شد که در همان مراسم، یک واحد تولیدی اعلام کرد سه میلیارد تومان به این پویش کمک میکند.بر این اساس از مردم توانمند نیز درخواست مشارکت داریم.
وی با اشاره به پیشگامی استان همدان در ارائه خدمات زیربنایی همراه با مسکن، ادامه داد: تقریباً اولین استانی هستیم که همزمان با احداث مسکن، خدمات آب، فاضلاب، برق، گاز و ارتباطات را نیز پیش میبریم. در پروژههای فرهنگیان، شهید مدنی، کوی پرواز و پروژههای ۶۰۰ واحدی، قبل از اتمام ساختمان، شبکههای زیرساختی را ایجاد کردهایم و وزیر راه و شهرسازی در سفر هفته دولت به همدان از این پیشگامی ابراز شگفتی کردند.
استاندار همدان در بخش دیگری با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیان کرد: ما در زمان جنگ، هر روز ستاد تسهیل را برگزار کردیم تا واحدهای تولیدی بدانند هر روز میتوانند مشکل خود را مطرح کنند. غیر از جلسات روزانه، همکاران ما یک یا دو شهرستان در روز را بازدید میکنند و مسائل را در همانجا پیگیری میکنند. چند روز پیش در یکی از شهرستانها، ۲۵۰ پرونده طی ۴-۵ ساعت رسیدگی شد و در همین ایام، حدود هزار و پانصد نفر از واحدهایی که مجبور به تعدیل نیرو شده بودند، با کمک در حوزه تسهیلات بانکی و رفع موانع، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر دوباره به کار بازگشتند.
مقام ارشد استان با اشاره به میزبانی از زائران اربعین، گفت: همدان در مسیر تردد زائران ۱۸ استان کشور به سمت عراق قرار دارد و سالانه حدود شش تا شش و نیم میلیون زائر در رفت و برگشت، مهمان استان ما هستند. امسال ۱۸۰ موکب در استان، ۲۷ موکب در کشور عراق و یک موکب در کردستان عراق راهاندازی کردیم و خدمات اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان، خیاطی و امدادی ارائه دادیم.
وی گفت: در یک سال گذشته ۳۳۰ روستا را از تنش آبی خارج کردیم و با خیرین برای ۱۲۰ روستا تفاهم (نیمی دولت، نیمی خیر) برای تأمین آب پایدار انجام دادهایم. ما پای کار مردم هستیم و این منشور اخلاقی استان است.
ملانوری شمسی گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده، در حوزه حملونقل و امداد جادهای، پایگاههای اورژانس و امداد جادهای فعال بودند.
استاندار همدان با اشاره به پروژههای حملونقل و رفع نقاط حادثهخیز، تصریح کرد: کنارگذر اسدآباد که بیش از ۱۴ سال معطل مانده بود، سال گذشته تکمیل و راهاندازی شد. همچنین از زمان افتتاح تا امروز (پس از اربعین امسال) با وجود ترافیک سنگین، حتی یک تصادف خسارتی هم در آن محور رخ نداده است، در حالی که قبلاً متاسفانه تصادفات جرحی و خسارتی سنگین داشتیم. در گردنه اسدآباد نیز اصلاحات انجام شده، آسفالت بخشی از آن تمام شده، اما ۵۰۰ متر ابتدایی آن (اتصال به جاده همدان-تهران) همچنان معطل تملک است و آخرین تصمیم با وزارت راه این است که به زودی ۶۰۰ متر اول را تملک و آسفالت کنیم که نیازمند یک هزار میلیارد تومان (یک تریلیون) اعتبار است و پس از آن، دسترسی به سمت جاده گلتپه نیز ایجاد خواهد شد.
وی در مورد پروژه رینگ سوم شهر همدان، با اشاره به مشکلات کوهستانی بودن منطقه، گفت: همدان تنها مرکز استانی است که کمربندی ندارد. برای قطعه میدان امام حسن مجتبی تا دانشگاه آزاد که خارج از محدوده شهری است، در حال توافق با مالکین هستیم. تفاهم کردیم با وزارت راه که اگر این قطعه به محدوده شهر الحاق شود، شهرداری اجرا کند و اگر نه، وزارت راه آن را اجرا کند. به زودی کلنگ رینگ سوم در این قطعه زده میشود. این توافق باعث میشود زمینهای جدیدی به شهر اضافه شود که میتوانیم برای جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن استفاده کنیم.
استاندار همدان افزود: ادامه مسیر از دانشگاه آزاد به سمت حسنآباد و علیآباد نیازمند تغییر هندسی در طرح جامع است و کنارگذر شرقی نیز طراحی شده و بخشی از آن اجرا شده که تعطیل مانده و دوباره فعال میشود.
استاندار همدان با اشاره به رویکرد برنامهمحوری در مدیریت استان، بیان کرد: سال گذشته نقشه جامع تحول و پیشرفت استان را با نگاه به همه ظرفیتها، فرصتها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت تهیه کردیم و تمرکز ویژهای بر مدیریت آب، محیطزیست و گردشگری داریم. صنعت گردشگری، بزرگترین و بهروزترین صنعت دنیاست و ما استانی هستیم با موقعیت جغرافیایی ویژه در غرب کشور، هزار و نهصد جاذبه طبیعی و تاریخی نظیر هگمتانه (نادرترین جاذبه طبیعی دنیا)، آرامگاه بوعلیسینا، کتیبهها، سرابها، دو پیامبر بزرگوار (حجی در همدان و حبقوق نبی در تویسرکان)، ۱۶ مرکز آیپیآر برای گردشگری سلامت، دانشگاههای بزرگ و روستای هدف گردشگری مانند اکنلو و شر جهانی لالجین و صنایع دستی. همه اقوام کشور به جز قوم بلوچ را در استان داریم و حتی گردشگری خواب نیز در دنیا جذابیت دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز یک مجتمع خدماتی رفاهی در کبودرآهنگ افتتاح کردیم،افزود: در مسیر همدان به گنجنامه دوباندهسازی انجام میشود، پروژههای ریلی و فرودگاه را نیز به طور جدی پیگیری میکنیم.
وی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر، با اشاره به ظرفیت بالای همدان برای نیروگاههای خورشیدی، گفت: به دلیل ارتفاع، سرما و زاویه تابش، عمر مفید پنلهای خورشیدی در استان ما حداقل ۵ سال بیشتر از سایر استانهاست و راندمان تولید بالاتری دارند. تاکنون برای ۳,۳۰۰ مگاوات، زمین تخصیص دادهایم و فرآیند صدور مجوز از طریق سایتپا را تسهیل کردهایم. تا الان هزار مگاوات آن اجرایی شده و در هفته دولت، ۱۱۰ مگاوات جدید وارد مدار میشود که تولید برق خورشیدی استان را به ۲۰۰ مگاوات میرساند. ضمن اینکه در نیروگاه شهید مفتح نیز هزار مگاوات از سوخت فسیلی تولید میکنیم.
وی تصریح کرد: پیک مصرف برق استان حدود ۱,۲۰۰ تا ۱,۳۰۰ مگاوات است، یعنی به زودی به اندازه کل مصرف استان برق تجدیدپذیر تولید خواهیم کرد. بر اساس مصوبه دولت، مناطقی که نیروگاه خورشیدی وارد مدار شود از قطعی برق معاف میشوند. امروز ۷۱ مگاوات و دو روز پیش ۹ مگاوات افتتاح کردیم و تا پایان هفته، مجموعاً ۱۱۰ مگاوات افتتاح میشود. همچنین نیروگاههای پشتبامی ادارات (از جمله استانداری، بانک کشاورزی، جهاد، آب منطقهای، غله و شهرداریها) و نیروگاههای ۵ کیلوواتی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در حال نصب است که هم درآمدزایی دارد و هم مصرف را مدیریت میکند.
استاندار همدان در پایان، با اشاره به گفتمان وفاق ملی و تعامل با همه ارکان نظام، تأکید کرد: ما معتقدیم برای جبران عقبماندگیها و رفع نیازهای مردم در شرایط سخت، باید با هم باشیم و اختلافهای سیاسی، سلیقهای و گروهی را کنار بگذاریم، چون اختلاف، ضربه به خودمان، مردم و نظام است. ما در این یک دو سال، ۷۰ تا ۸۰ سفر شهرستانی داشتهایم و در تجمعات مردمی و نمازهای جمعه شرکت میکنیم. میز خدمت را به میادین و محل اقامه نماز جمعه بردهایم و دفتر دائمی در مصلای نماز جمعه راهاندازی کردیم تا صدای مردم را بشنویم.