استاندار همدان:

افتتاح ۱،۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت استان همدان / پیشگامی همدان در احداث نیروگاه‌های خورشیدی با تولید برق معادل مصرف استان

استاندار همدان گفت: در هفته دولت ، ۱،۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش ۳۷ همت در این استان به بهره برداری رسید.